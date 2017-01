Zachrání Salfický Pardubice? Dobře placenou pozici a klid nečeká

Zastupitelé Pardubic odklepli, že jdou do akce. Většinový podíl koupí. Dušan Salfický by se teď měl stát tím, kdo bude mít v klubu hlavní slovo ve sportovní stránce. „Nečekám dobře placenou pozici v klubu, že si tam budu jenom sedět. Není mi jedno, jak na tom je, jsem klubu ochoten pomoci,“ komentoval hlasování. Sám v Dynamu Pardubice bude vlastnit 6,5 %.

Je úleva, jak hlasování dopadlo?

„Dva měsíce jsme za něčím v dobré víře šli. Jsem rád, že to dopadlo. Kdyby byl jiný výsledek, pro mě osobně by se asi tak moc nedělo. Ale pro hokej je to dobře.“

Sportovní stránku byste měl mít na hrbu. Jste připravený jednat?

„Jsem připravený. Snažil jsem se z hokejového koloběhu nevypadnout, čeká nás perný boj, moře práce. Nejradši bych šel už hned v pátek do práce.“

Uslyšíte ale, že jste až do konce minulé sezony v klubu působil a byl jste u toho, když Pardubice padaly ke dnu. S tím počítáte?

„Slyším to už teď, ne jenom od fanoušků, ale i mezi zastupiteli takové věty zazněly. Jsem na to připravený. Chci všechny přesvědčit, že teď to bude jiné.“

V čem?

„Třeba v tom, že když něco řeknu, tak to tak bude a nebudu muset čekat na to, jestli mi to někdo jiný schválí. Ale nechci brečet, to nemá cenu. To je minulost, potřebujeme se dívat dopředu a pracovat.“

Oslovíte pro závěr sezony pardubické odchovance, jestli by se vrátili pomoci se záchranou?

„Určitě oslovím všechny. Kdokoliv bude ochoten pomoci a legislativně to bude možné, budeme jedině rádi. Nějaká jednání už probíhají.“

Je reálný návrat Petra Koukala z Ruska?

„Pokud by to dopadlo už teď, bude to super. Ale budu i rád, když to dopadne od příští sezony.“

Dovedete si představit, že Pavel Rohlík dál povede do 16. ledna Dynamo Pardubice v roli trenéra?

„Bude muset. Případné personální změny bude řešit nové představenstvo, až se 16. ledna zvolí. Teď to není jen o Pavlovi, ale i o hráčích, oni musí makat. A jestli Pavlovi na Pardubicích záleží, bude stát dál na střídačce a usilovat o co nejlepší výsledek. Uvidíme, co bude dál.“

Dobře, ale v minulosti primátor deklaroval, že by si přál, aby tým trénovali Michal Mikeska s Vladimírem Martincem. Rohlíkovo jméno nepadlo. Musí tušit, že se s ním třeba nepočítá...

„To byl první nástřel, od té doby proběhlo několik schůzek a pohovorů s různými lidmi. Finální řešení padne až 16. ledna.“

Budete se s ním chtít do té doby setkat?

„Zatím není nikdo oficiálně jmenovaný, právo se s ním bavit má současné představenstvo. Pokud ale Pavel bude se mnou nějakou komunikaci vést, jsem připravený.“

