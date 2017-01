Gól pro syna! Střelec Hrňa v euforii zapomněl na „dudlíkovou“ oslavu

Gesto s prstem v puse jste ukázal až u střídačky, neměl jste jej dopředu připravené?

„Měl, ale v té euforii jsem na to úplně zapomněl. Trošku mě k tomu pak i střídačka vyburcovala.“

Je tedy jasné, komu je gól věnován?

„Ano, malému bude věnováno vítězství i gól. I pro manželku. Bylo to suprové, dal jsem gól, ani nevím po kolika zápasech... Byl jsem i u porodu, supr zážitek, nejde ani popsat.“

Motivovalo vás narození syna?

„Už se Zlínem mě to motivovalo, ale tam to vůbec nevyšlo. Byl jsem nažhavený a musel ukázat, že hokej umím hrát. Doufám, že se to podařilo.“

K brance vám špatnou rozehrávkou pomohl obránce Ondřej Němec. Překvapilo vás, že jste před gólmanem najednou sám?

„Naštěstí mu nevyšla nahrávka, byl jsem sám na středu a šlo je o to, trefit bránu. To jsem naštěstí trefil. Dobře jsme napadali, hráli aktivně, donutili jsme je udělat chyby. Kdybychom nebruslili, těžko by je udělali, protože by měli čas puk rozehrát.“

Za stavu 0:1 se vám povedlo ubránit i dlouhé oslabení ve třech, Kometu jste v něm prakticky k ničemu nepustili.

„Kluci to suprově ubránili. Vůbec všechna oslabení, co jsme měli za celý zápas. Nepustili jsme je v přesilovkách do větších šancí.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Třinec - Kometa Brno: Hrňa potrestal chybu hostů a navýšil vedení domácích, 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT