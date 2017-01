Vejmelka inkasoval smolný gól: Ohlížel jsem se, kdo najíždí a puk trefil brusli

Jel jste si za branku pro puk, který klouzal po mantinelu a najednou od něj odskočil. Ovšem zdálo se, že ne zas tak moc…

„Jenže už byl skoro u mě a já se zrovna ohlédl přes rameno, kdo mi najíždí. A přesně v té chvíli se ten puk odrazil od mantinelu mně do paty a pak přímo před branku. Najednou jsem ho ucítil, jak mi klepnul do brusle. Podíval jsem se pod sebe, ale na nějakou další reakci už bylo pozdě. Smolný gól, bohužel pro mě. Musím se z toho poučit a být pozornější.“

Pro vás o to větší smůla, že se jednalo o moment, který nejspíše rozhodl…

„Bohužel. Stalo se to za stavu 2:1 pro Třinec, kdyby k tomu nedošlo, třeba by se nám podařilo vyrovnat. Ale to je kdyby. Stalo se mi to a už s tím nic neuděláme.“

Už jste někdy takový gól dostal?

„Nevím, myslím si, že ještě ne. Nepamatuju si, že by se mi to někdy stalo. Je to špatné, na druhou stranu si myslím, že se mi taková situace ještě někdy stane.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Třinec - Kometa Brno: Zrádný kotouč. Před Vejmelkou se odrazil od mantinelu přímo na hůl Irgla, 3:1 • VIDEO TV TIPSPORT