Kubalík zařídil hattrickem výhru, ale chválil tým: Nejlepší zápas sezony!

Je to vaše třetí vítězství v řadě. Podpořily vaše sebevědomí ty předchozí dvě?

„Ano. Předtím jsme byli hodně dole, báli jsme se hrát a byli zbrklí. Když se vítězí, sebevědomí narůstá a člověk si dovolí věci, které předtím zapomněl. Doufám, že to bude pokračovat.“

V Brně jste dal ale čtyři góly, tento hattrick je cennější vzhledem k výhře, že?

„Přesně tak. V Brně sice čtyři góly, ale prohra (5:8). Teď jen tři… (smích) Ne, opravdu je hlavní, že jsme vyhráli. Body potřebujeme a teď se to daří.“

Rozhodující gól jste dal už v patnácté vteřině třetí třetiny. Nebyl jste překvapený, když jste najednou jel sám na branku?

„Moc jsem toho neplánoval, jen jsem věděl, že vystřelím, protože nájezdy nejsou mojí parketou. Beci Litvínova předtím trochu zaspali, dostal jsem se za ně, a pak už jsem jel sám.“

Daří se celému vašemu útoku, spolupráce s Tomášem Svobodou funguje zvlášť. Cítíte to, že si vyhovíte?

„Na ledě i mimo. Funguje nám to i s Ondrou Kratěnou. Nechci to zakřiknout, ale doufám, že to bude pokračovat dál.“

Na kontě máte už 21 gólů. Co je vaše meta?

„Minulou sezonu jsem to trochu sledoval, protože to pro mě bylo něco nového, ale hlavně se vyhrávalo, góly dávali všichni. Teď myslím hlavně na týmové body, takže na střeleckou tabulku tolik nekoukám.“

