Odevzdaná Boleslav si nečuchla. Dělali si s námi, co chtěli, mrzelo Hanzlíka

Na podzim v O 2 areně prohráli 0:9, měli Spartě co vracet. Hokejisté Mladé Boleslavi přijeli rozjetí, ale brzy o úsměv přišli. Navzdory dobrému nástupu do zápasu prohrávali po dvou třetinách 0:3 a bylo po zápase. „Sparta je tak zkušená, že si to pohlídala. Nedala nám ani čuchnout,“ řekl kapitán Bruslařů Jan Hanzlík. Hosté ve třetí třetině vystřelili jen jednou na branku a rozšířili už tak děsivou bilanci. Na ledě Sparty v Tipsport extralize prohráli patnáctý ze šestnácti vzájemných zápasů.

Jak se vám hodnotí zápas, ve kterém jste po čtyřiceti minutách neměli nárok na body?

„4:0 je pro nás hodně krutý výsledek. Myslím, že jsme odehráli docela dobrý zápas. Bohužel byla Sparta hodně produktivní. Když nedáme ani jeden gól, nemůžeme tady vyhrávat. Škoda první třetiny, dát v ní jeden dva góly, bylo to úplně jiný. Takhle bylo po druhé třetině po zápase...“

Už jste vypadali odevzdaně. Cítili jste to tak taky?

„Tak odevzdaně... Byli jsme do toho hned po přestávce třikrát vyloučení. Sparta je tak zkušená, že si to pohlídá. Nedala nám ani čuchnout.“

Vystřelili jste jen jednou na branku...

„Sami jste to viděli. My jsme chtěli dát rychle góla, ale hned jsme měli dvě vyloučení a už si s námi dělali, co chtěli. Bylo to na jednu branku.“

Prodloužili jste tím neuvěřitelné trápení. Mladá Boleslav na Spartě dnes prohrála patnáctý ze šestnácti zápasů. Věděli jste o téhle mizerné bilanci?

„Já ty statistiky nesleduju. Já jen vím, že mám tady s Boleslaví druhou prohru. Osobně tady za Boleslav mám bilanci 0:9 a 0:4. To je celkem 0:13. Hezký no... (úsměv). Já tady (ve Spartě) hrál, Franta Výborný tady trénoval, kluci tady mají hodně kamarádů. Je to vyhecované. Jeli jsme sem se dvěma výhrama, chtěli jsme bod nebo dva. Dvě třetiny jsme hráli dobrý hokej, pak se nám to rozpadlo, protože jsme udělali tři chyby.“

Vzpomněli jste si před zápasem na to, že jste tady na podzim prohráli 0:9?

„Padlo to ráno na rozbruslení. Měli jsme jim co vracet, taky jsme věděli, že nejsou úplně v pohodě. Sice předtím vyhráli v Brně, ale doma prohrávali. Škoda...“