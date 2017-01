Nemohoucnost Boleslavi! Ve třetí třetině nevystřelila na branku

To se často nevidí. V zápase 36. kola hokejové extraligy mezi Spartou a Mladou Boleslaví (4:0) statistici nezapočítali hostům v závěrečném dějství ani jednu střelu na branku. V kolonce pro palebné pokusy svítil hrozivý nepoměr 17:0. „Bylo tam pár vyloučení, oni se dostali pod tlak a střely nenabrali,“ hodnotil nepovedený závěr hostů sparťanský útočník Petr Vrána.

Boleslav přitom nevstoupila do zápasu špatně, v první třetině si vytvořila hned několik slibných příležitostí. Nevyužila však ani jednu, hra se začala vyrovnávat a Sparta začala gólově trestat. „Ukázali jsme si první třetinu v přestávce na videu a řekli si, že musíme hrát více zodpovědně a pokrýt si jejich protiútoky,“ řekl Vrána ke změně herního stylu.

V závěrečném dějství, do kterého se šlo za stavu 3:0 pro Spartu, pak přišel totální zmar Boleslavi. Ta do té doby měla na kontě více střel než domácí (17:23), ve třetí třetině ale nevypálila na branku ani jednou. Tomáš Pöpperle se mezi třemi tyčemi nudil. „Nedokázali jsme naskočit zpátky do tlaku, bylo tam dost faulů,“ reagoval boleslavský asistent trenéra Boris Žabka.

Sparta - Mladá Boleslav: Miroslav Forman nahrál Ihnačákovi na třetí gól zápasu, 3:0

Nedovolených zákroků bylo v podání Středočechů v poslední třetině opravdu hodně, za katr šli celkem čtyřikrát. Střelec druhého gólu Sparty v zápase Vrána s hosty trochu soucítil: „Já samozřejmě statistiky nevím nebo je nesleduju, ale neřekl bych, že to bylo lehký. Boleslav hrála pořád nebezpečně. Výborně jsme všichni blokovali střely, takže když tam něco bylo, tak to neprošlo na bránu.“

Trenéři Boleslavi poslali před třetí třetinou do branky Brandona Maxwella, který se k týmu připojil v pondělí. Američan si hned pořádně zachytal, čelil 17 střelám. Inkasoval jednou po tvrdé ráně Piskáčka od modré čáry. „Za stavu 3:0 jsme chtěli udělat nějakou změnu a rozhodli jsme se takhle. Po 20 minutách zatím těžko hodnotit,“ řekl k Maxwellově premiéře Žabka.

Mladé Boleslavi se na ledě pražské Sparty dlouhodobě nedaří. Z 16 odehraných partií proti tradičnímu klubu odešla v 15 případech bez jediného bodu. V letošní sezoně Sparta v O2 Aréně nad BK vyhrála 9:0 a 4:0. „Možná nám to na ně tady doma sedí, anebo oni tu nehrají dobře. My jsme hlavně rádi za body,“ nechtěl se Vrána v nepříznivé sérii vrtat.