Gólem nasměroval Vary za cennou výhrou. Klasika, zavřete oči, řekl Dvořák

To byla morda, že jí šlo akorát zamávat. Když karlovarský obránce Tomáš Dvořák v první třetině vypálil, jeho rána málem prorvala síť. „No, byla to taková ta klasika, když zavřete oči,“ usmíval se po zápase. K dobré náladě měl důvod, Karlovy Vary vyhrály v Pardubicích 3:2, on k úspěchu pomohl a jeho tým už na předposlední Dynamo ztrácí jen dva body.

„Kdybychom prohráli, oni nám utečou na osm bodů. Je super, že se to nestalo,“ radoval se Dvořák po zápase. Karlovy Vary mají často bolest, že zápas dobře rozjedou, nebo soupeře dotáhnou, ale pak se něco stane a mladý tým vyrobí kopanec, sám si cestu ke třem bodům zkomplikuje.

V Pardubicích žádný kolaps nenastal. „A to ani tak těsná koncovka vůbec nemusela být. Měli jsme v průběhu zápasu hodně šancí, chtělo to přidat další góly, třeba při pětiminutové přesilovce. Bylo by to ještě ve větším klidu,“ vyprávěl karlovarský bek, který hrál za národní tým na Channel One Cupu v Rusku.

Aby se jeho tým vystřelil do play off? To by byl zázrak. Pro sebevědomí ale blikla po výhře v Pardubicích jedna důležitá žárovka. Nebyl to zápas, kdy se soupeřem přetahujete. Vary Východočechy totálně rozjezdily, utahaly je jak koťata. „Chtěli jsme chytit hlavně začátek a to nám vyšlo. První třetina nám vyšla výborně, bruslili, hráli náš hokej a dali v ní dva góly. Je super, že nám zápas takhle vyšel. Teď přichází ta další důležitá věc, navázat na to doma s Plzní. Musíme to zvládnout,“ vybízí Dvořák.

