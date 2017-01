Tvrďák Výtisk! Obránce vletěl mezi rváče a uhasil hrozící bitku

Už to vypadalo na hromadnou bitku. Poté, co vítkovický útočník Erik Němec deset minut před koncem zápasu s Pardubicemi (4:1) ostře u mantinelu dohrál pardubického obránce Jana Ščotku, vrhli se na faulujícího útočníka rozvášnění rivalové. Jakmile ovšem do klubka bez rukavic vlétl i vítkovický Jan Výtisk, bylo rychle po vášních. „On je hodně silný, takže s ním asi nikdo do bitky jít nechtěl,“ reagoval a nadhledem pardubický Ščotka.

Němec dohrál Ščotku v 50. minutě. Za naražení zezadu dostal trest na dvě plus deset minut. „Viděl jsem jej za mnou, chtěl jsem se rychle otočit na druhou stranu a v tu chvíli do mě narazil,“ líčil Ščotka. „To je hokej, to se stává. Zranění z toho snad nebude, jen mě trošku bolí hlava, protože i v minulém zápase jsem dostal do hlavy. Trošku je to teď smolné.“

Němce se hned chystal ztrestat Jerome Leduc. Přidali se k němu i další. Teprve když do klubka vlétl Výtisk, vášně utichly. Do otevřené bitky s ostravským hromotlukem nikdo jít nechtěl. „Oni skočili na našeho dva, tak jsem tam šel, aby to bylo jeden na jednoho,“ popisoval Výtisk. „Pak to utichlo a nic z toho nebylo, žádné drama.“

Křičet, ani vyhrožovat Výtisk nemusel. Jen zahodil rukavice. „Já ani moc nemluvím, jen jsme se drželi a nic z toho nebylo. A rukavice jsem zahodil, protože se s nimi špatně oddělují hráči a tahají z klubka ven. Bez nich to bylo lepší.“

Pohotový zásah ocenili i fanoušci v Ostravar Aréně. Začali skandoval Výtiskovo jméno, ten jim děkovně zamával. A také pardubický Ščotka ocenil, že se jej spoluhráči zastali. „Všiml jsem si, že se tam kluci hned přijeli porvat, za to jim děkuju. I tohle k hokeji patří. Že tam nakonec přijel i Výtisk, jsem po pravdě neviděl. Ale on je hodně silný, takže s ním asi nikdo do bitky jít nechtěl.“