Hradecký Kukumberg: Body jsme ztráceli, teď je potřebujeme zpátky

Jak moc nakoplo, že jste na začátku zápasu ubránili dlouhatánské oslabení 3 proti 5 a byli v něm dokonce nebezpečnější než Třinec?

„Tam jsem dokonce mohl dát gól. (usměje se) Jasně, že to pomohlo, odehráli jsme ho skvěle. V minulém zápase jsme ta dvojnásobná oslabení měli dvě, dnes jedno. V poslední době máme vyloučených až moc. Vždycky se o tom v kabině bavíme, ale nevím, co v těch hlavách máme, protože na trestnou chodíme pořád. Takhle to dál nejde.“

Zase jste se sám aspoň namlsal, dostal jste chuť dát gól...

„Neměli bychom jich mít tolik. Ale musím říct, že mě baví hrát oslabení.“ (usměje se)

Jen tu branku jste vstřelil až když se hrálo 5 na 5. Docela škoda, ne?

„Hlavně, že padla. Chtěl jsem vypustit střelu zpoza obránce. Ale od hokejky, nebo od čeho, puk vyletěl do vzduchu. Myslím, že brankáře nic takového nečekal. Měl jsem u téhle akce docela dost štěstí, to je potřeba přiznat.“

Porazili jste Třinec i potřetí v sezoně. Ví Hradec, co na něj hrát?

„Vůbec bych o tom takhle nemluvil. My se chystáme na každého soupeře úplně stejně, každý tým v lize je kvalitní, chceme hlavně bodovat, abychom se udrželi v šestce. Na začátku sezony jsme těch bodů docela dost poztráceli, tak je potřebujeme zpátky.“

Ale Oceláři by z vás mohli mít docela slušnou fobii, ne?

„Nemyslím si. Mají kvalitní tým, vedou tabulku, žádná fobie.“

Tak aspoň na vás by si měl dávat pozor. Minule jste zápas rozhodl, teď gól, pak rejdy v oslabení. To už si říká o pozornost.

(usměje se) „Nějaké góly jsem jim už dal. Ale na tom nezáleží. Nám jde opravdu o to, abychom nevypadli ze šestky.“

Porazili jste Liberec, teď Třinec. Nechtělo by to koukat spíš v tabulce nahoru, kam se dá vystoupat při téhle formě?

„Ne, vůbec. Liga je vyrovnaná, každý může porazit každého doma i venku. Nás musí zajímat jen to, co nás čeká příště.“

Třinec má mužstvo postavené na velkých jménech. Čím jste byli lepší?

„Hrajeme jako tým, jeden za druhého. Třinec tam měl taky šance, na začátku nás zatlačil, docela dost nebezpečných střel letělo na naši branku. No, čekají nás s ním ještě zajímavé zápasy. Teda jeden určitě. A pak se uvidí.“