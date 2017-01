Zákrok na Erata? Chránili jsme brankáře, tvrdil liberecký Radivojevič

Není pro vás porážka 0:3 krutá?

„Není krutá. Nedali jsme gól, takže nemůžeme vyhrát. Dnes rozhodly „special teams“. Oni dali dva góly v přesilovkách, my žádný. Když budeme v Brně tolik vylučovaní, nemůžeme pomýšlet na nějaké body. Chtěli jsme se dostat do tlaku, ale když máte hráče na trestné lavici, tak je to těžké.“

Poučíte se?

„Musíme na tom zapracovat. Při hře pět na pět to bylo vyrovnané, měli jsme dost šancí. Chyběl nám důraz a přesilovky nám opět vůbec nešly. Ty přitom dneska rozhodují. Kometu góly z přesilových her nakoply. Musíme být víc hladoví a s příležitostmi lépe naložit.“

Jak jste viděl zákrok Martina Ševce na Martina Erata, který se po pádu zranil a odjel do nemocnice?

„Viděl jsem, že on (Erat) dojel do brány a Švícko si to tam čistil. Těžko říct, jak to přesně bylo, ale my jsme si chránili brankáře.“

Vám se v Brně moc nedaří. Proč?

„Mně se tady hraje dobře. Ale tady je taková atmosféra, že si nemůžete dovolit být vylučovaní. Navíc je Brno výborný mančaft. Rozhodují maličkosti a my jsme je dneska nedělali dobře.“

Jaký máte plán do konce základní části?

„Náš cíl je vyhrát další zápas s Litvínovem. Sezona je dobře rozehraná a je potřeba mít silný finiš.“

