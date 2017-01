Sudí Spartě neuznali gól, Petrásek měl jasno: Byl to faul, musí mě chránit!

Tenhle moment rozdmýchal emoce. Sparta se v Litvínově tlačila k vyrovnání a deset vteřin před koncem se jí to povedlo. Petr Vrána dotlačil puk za brankovou čáru i s brankářem Michaelem Petráskem, obrovskou radost a euforii hostům pár vteřin na to sebral hlavní rozhodčí. Rozpažil, gól neplatí. „Byl to faul, brankář musí být chráněný. Co mám dělat, když se do mě natlačí a zbourá mě?“ souhlasil s verdiktem Petrásek. Verva vyhrála 3:2 a zůstává čtvrtá, ale Spartě utekla už na šest bodů. Sporný moment si prohlédněte v přiloženém videu.

Začněme možná závěrem. Měli jste hodně šancí rozhodnout zápas gólem do prázdné branky, nakonec jste o vedení 3:1 málem přišli a prodlužovalo se. Jak vám bylo?

„Zatrnulo mi, když do mě (Vrána) vletěl. To bylo vyloženě vidět, že do mě najede. Skončil jsem na zádech, nevěděl jsem, kde puk je. Fakt jsem se bál, aby z toho nebyla plichta.“

Byl to podle vás faul?

„Já myslím, že jo. Ono mu asi nic jiného nezbyde, než se natlačit do mě. Brankář by ale měl být chráněný, protože bylo vidět, že do mě jede. A co mám dělat, když se do mě natlačí a zbourá mě?“

Věděl jste hned, že rozhodčí rozpažil? Sparťané se radovali, z tribuny to nejprve vypadalo, že byl gól uznaný…

„Já se jen modlil. Zatrnulo mi, ale říkal jsem si, že to nemůžou uznat. Zaprvý mě narval na branku tak, že vylítla ze svého postavení. Navíc při těchto nájezdech ze strany by nás rozhodčí měli chránit.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Litvínov - Sparta: Hosté se zlobí! Rozhodčí neuznali gól Petru Vránovi • VIDEO TV TIPSPORT

Tady vám bylo v zápase nejhůř? Těžkých zákroků jste měl dnes totiž víc…

„Když jsme dostali na 2:3 a zbývala minuta a půl do konce, měl jsem strach, abychom to udrželi. To mi bylo nejhůř.“

Chybí vám deset hráčů, v tréninku chyběl i váš brankářský kolega Janus. Jak moc to ovlivnilo přípravu na zápas a jak těžká tahle situace pro vás je?

„Tréninky jsou kratší, je nás málo. Jezdí nám pomáhat kluci z Mostu, trenéři podle toho musí upravovat ice-time. Klobouk dolů před klukama, v jaké sestavě jsme a že to fakt odfárali.“

Jaroslav Janus už dnes byl na střídačce, vy jste vychytal Spartu. Kdo teď bude chytat?

„Nevím, nechal bych to na trenérovi. Můžeme chytat i za Most, musíme se nějak prostřídat.“