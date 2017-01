Huml po krosčeku od Šticha: To jsem ještě neviděl, mám deset štychů!

Štich s Humlem se dostali do konfliktu už před zákeřným faulem, rozhodčí oběma jen domluvili. Po chvilce se však hostující útočník znovu tlačil do brankoviště soupeře na případnou dorážku a boleslavský tvrďák s ním neměl slitování, sundal ho tvrdým krosčekem do obličeje. Štich dostal trest do konce utkání, Huml musel na šití.

Jak jste situaci viděl z vašeho pohledu?

„Co k tomu mám říct? Hraju hokej už hodně dlouho, ale tohle se mi za moji kariéru ještě nestalo, abych po odpískání dostal krosčekem přímo na bradu. Asi vidíte výsledek, je tam přes deset štychů. Diváci, co to viděli, tak si mohou udělat svůj obrázek. Já jsem rád, že jsem nepřišel o zuby nebo že nemám otřes mozku, takže to beru pozitivně, mohlo to dopadnout ještě mnohem hůř. Jsem rád, že jsme to potrestali těma dvěma gólama v přesilovce. O tom samotným zákroku se mi ale moc mluvit nechce, protože tohle do hokeje nepatří. Jak už jsem řekl, tohle jsem dlouho neviděl a mně osobně se to ještě nestalo. Uvidíme, jak se k tomu postaví liga.“

Je pro vás zadostiučiněním, že jste právě vy potrestal Štichův faul?

„Ne, takhle bych to ani neviděl. Já jsem byl rád, že jsem se mohl rychle vrátit na led. Pan doktor mě tady rychle sešil, stačil jsem se vrátit na přesilovku do druhé třetiny a dokázali jsme vstřelit dva góly. To je pro nás obrovské plus.“

VIDEO: Podívejte se na Štichův faul na Humla:

Mladá Boleslav - Chomutov: Krosček! David Štich dostal trest do konce zápasu po zákroku na Ivana Humla • VIDEO TV TIPSPORT

Co říkáte na dnešní zápas kompletně? Začali jste hodně aktivně, Boleslav pak ale hodně tlačila.

„Ten zápas se pro nás vyvíjel dobře. Hráli jsme dobře, ale dostali jsme první gól a to, že jsme dokázali takhle rychle odpovědět na začátku druhé třetiny, pro nás bylo klíčový. Podali jsme dneska bojovnej výkon, podržel nás brankář, pro nás strašně důležitý tři body.“

Ve druhé třetině vás Boleslav výrazně přestřílela, připsala si dokonce 22 střel na branku. Vy jste ale tuto část hry vyhráli 2:0. Byl to podle vás rozhodující moment utkání?

„Na začátku druhé třetiny jsme dali góly z přesilovek, potom ale zase převzala otěže zápasu Boleslav, která si vytvořila spoustu šancí. Hodně to bylo o šancích, o brankářích a dneska Jánko Laco chytal výborně a pomohl nám strašně moc. I v závěru zápasu Boleslav hrála dobře, bojovně. Měli jsme problémy s rozehrávkou, ale bojovností jsme to dneska uhráli do konce.“