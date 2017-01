Tvrdé zprávy pro Kometu: Erat a Zaťovič budou chybět několik týdnů

Hokejovou Kometu Brno stíhají na začátku roku pořádné jobovky. Jenom dva dny poté, co se minulý pátek v Třinci vážně zranil její nejlepší střelec Martin Zaťovič, přišla v neděli o svoji největší hvězdu Martina Erata. Elitní útočník má zlomené zápěstí, léčení si vyžádá několikatýdenní absenci. Posily, vzhledem k tomu, že je teprve začátek ledna a do konce základní části zůstávají ještě dva měsíce, Kometa momentálně hledat nebude.

Po delší době si mohli v Brně dopoledne po zápase v klidu sednout ke kávě a s chutí se podívat na opakování zápasu, který den před tím běžel v přímém televizním přenosu. Kometa v neděli ve výborném duelu porazila Liberec 3:0 a zase si o něco víc upevnila postavení v první čtyřce.

Radost však pod Špilberkem kalí velké ztráty. Martin Zaťovič má z pátečního výjezdu do Třince zlomenou ruku a je možné, že v základní části se už na ledě neobjeví, a jenom o něco málo lépe na tom zřejmě je Martin Erat. „I u Martina Erata to vypadá na docela dlouho. Má zraněné zápěstí,“ potvrdil šéf klubu Libor Zábranský.

O tom, že s klíčovým mužem týmu je zle, měl jasno hned v neděli, kdy Erat odletěl od branky po dohrání od libereckého beka Martina Ševce. Ten mu šel do těla za „obtěžování“ gólmana a z rozjezdu bez přibrzdění „vzal“ Eratovi levé zápěstí. „To bylo markantní, bylo to vidět a čekalo se jen na verdikt ze strany lékařů. Ten už máme. Podle prognózy to je na několikatýdenní vyřazení ze hry,“ konstatoval Zábranský.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Liberec: Rovnou do nemocnice! Martin Erat dohrál v zápase po zákroku Martina Ševce • VIDEO TV TIPSPORT

Pro jeho klub, v němž je i hlavním koučem, je to samozřejmě tvrdá rána. Zaťovič dal dosud 15 gólů a patřil k nejlepším, stejně jako Erat, pátý nejproduktivnější muž Tipsport extraligy.

Na tom, za jakých okolností Erat ke zranění přišel, se neshodli už trenéři Komety a Liberce po zápase. „Erat najížděl do gólmana, nijak zákeřně. Od Ševce to byl běžný zákrok, nijak zákeřný,“ nabídl svůj pohled liberecký trenér Filip Pešán. „Tak běžný zákrok to nebyl,“ oponoval vedle sedící Haken. „Od Erata,“ reagoval s úsměvem Pešán.

Hlavně domácí trenér musel asi vynaložit dost úsilí, aby zůstal nad věcí. Eratovo zranění bylo velkým tématem zápasu. Stejně tak s nadhledem se o den později s diagnózou v ruce ke ztrátě postavil Zábranský.

„Je to hrozná škoda, ale musíme to přijmout. Nemůžeme si to připouštět jako nějaký velký problém, musíme to řešit, jak nejlíp umíme. Věřím tomu, že hráči, kteří nastoupí na jejich místech, vezmou šanci za pačesy. Ale není třeba si nalhávat, že takoví hráči jako Zaťovič a Erat nám budou velice chybět, jako by chyběli každému mančaftu,“ uvedl Zábranský.

Signálem k okamžitému shánění posil však zranění dvou hvězd není. „Nemyslím si ani, že na trhu jsou hráči takových kvalit, ani že bychom o tom uvažovali,“ připomíná šéf Komety. Stejně neutrální zůstává ve věci návratu Martina Havláta, který začal s Kometou trénovat a připravuje se tak, aby mohl dres Komety obléct. V nejbližší době to ale nebude. "Martin Havlát za nás v pátek určitě nenastoupí,“ potvrdil i Haken v neděli.