Že nám chyběl gólman? Polovina týmu si ani nevšimla, říká Kukumberg

Brankáři Mountfield netrápili. Nebylo proč. Po necelých deseti minutách vedli Hradečtí ve Vítkovicích 4:0 a v polovině zápasu 6:0. Pak už se jen z povinnosti dohrávalo.

Romane, do šatny jste odcházel zamračený, jako kdybyste tady prohráli...

(pousměje se) „To už jsem slyšel z více stran, že se málo usmívám.“

Po takovém zápase už by důvod k úsměvu mohl být, ne?

„Ale je. Byl to šestibodový zápas, důležitý. Ale za stavu 6:0 bychom neměli takhle polevit a dostávat je na koně. Dostat ještě jeden blbý gól, tak už by to bylo zlé.“

Úvod zápasu, to byl z vaší strany uragán. Souhlasíte?

„To se někdy stane, že to takhle popadá. Vyšlo to, možná jim nezachytali gólmani jako jindy. Chystali jsme se na zápas, věděli jsme, že je důležitý, chtěli jsme zůstat v šestce.“

Nepřekvapila vás samotného úspěšnost střelby? Ze šesti prvních ran jste dali čtyři góly.

„Ano, nestává se to tak často v dnešním hokeji. Aby to za devět minut tak napadalo. Na každého to ale někdy takhle padne. Dneska to vyšlo na ně. Nám se to doufám vyhne.“

Hlídali jste si zvlášť svého gólmana, když jste do hry mohli nasadit jen jednoho?

(usměje se) „Polovina týmu na to přišla až v polovině zápasu, že máme jen jednoho gólmana. Takže ani ne.“

Po osmi minutách jste měl na kontě dvě branky, na hattrick jste nepomýšlel?

„Vůbec, já se do NHL v mém věku nechystám.“ (usměje se)

Porazili jste Liberec, Třinec, teď vysoko Vítkovice. Pomohl vám Spengler Cup?

„Myslím, že ano. Tempo tam bylo fakt velké a když si člověk zvykne na takové tempo a bude v něm co nejdéle, tak se výsledky ukáží.“

