Zmrzlý bek Kotvan rozhodl o výhře a smál se: Snad ráno nastartujeme auta

Jeho čtvrtý zásah v ročníku byl vítězný. Výběr PSG Zlín porazil Olomouc 3:1 a obránce Oldrich Kotvan se nebál prohlásit: „Možná to byl nejdůležitější zápas v sezoně.“ On sám přispěl k triumfu spolehlivým výkonem vzadu a přesnou ránou v přesilovce pět na tři.

Ulevilo se vám?

„Byl to velice důležitý zápas. Možná nejdůležitější v sezoně. Olmik je přesně ten tým, který musíme porážet, pokud ho chceme nechat pod sebou. Je před námi ještě moc práce, ale jsou to výborné body. Když budeme takto pokračovat, mohli bychom tu desítku udělat.“

Měl jste pocit, že je většina hráčů soupeře po nemoci?

„Nepřišlo mi to. Oni jsou urputní, siloví, dobře bruslí. Pokud jsem si všiml, tak přijeli v plné sestavě.“

A vás opět podržel brankář Libor Kašík, co?

„Už několik zápasů chytá výborně, můžeme se o něho opřít. Drží nás. Chválím ho, ale zase ne tak moc. Aby zůstal na zemi a pokračoval v těchto výkonech.“

Nebál jste se, když Olomouc snížila na 1:2?

„Pořád jsme vedli. To si musíme dát do hlav a hrát pořád stejně dopředu. Dali jsme třetí gól a zase jsme odskočili.“

Nebyla vám zima?

„Byla. Nejsme na takovou zvyklí. Dokonce mám nachlazená záda. Musíme se teple obléct, zregenerovat. Prostě nic nepodcenit. Ať nám ráno nastartují auta.“ (úsměv)

Jak se vám jeví v obraně junior Daniel Gazda?

„Šikovný kluk. Je těžké naskočit do rozjeté sezony, navíc v naší situaci. Je to pro něj obrovská zkušenost. Navíc dal málem gól, trefil horní tyčku. Kdyby se hned ve svém druhém zápase trefil, byla by to paráda.“

Jak se cítíte pod novými trenéry Svobodou a Hamrlíkem?

„Je to změna. Jsou trošku víc impulzivní. Hrajeme trošku jiný styl než dřív. Funguje to. Útočníci víc napadají, nabruslí se. A od nás obránců zase trenéři chtějí, abychom po nahrávce hned neukončili hru, ale podporovali útok.“