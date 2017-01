Klepiš se bál nástupu Třince, ale udeřil on. Bylo to i štěstí, přiznal

Ve třetí minutě jste v rozmezí devíti vteřin dali dva góly, rozhodlo to zápas?

„Parádní úvod, spadly nám tam dva rychlé góly za sebou a dá se říct, že to rozhodlo zápas.“

Takhle jste chtěli hrát? Zodpovědně zezadu a na přečíslení?

„Samozřejmě jsme se báli, ne báli, ale věděli jsme, že Třinec má v prvních minutách velký tlak. Chtěli jsme to být my, kdo nastoupí. Že se nám vyskytly tyhle dvě situace dva na jednoho, bylo i trošku štěstí.“

Druhý gól jste dali hned po buly, zaskočili jste soupeře?

„Většinou se říká, že když dostanete gól, mělo by hned to další střídání být zodpovědné. To by se asi stávat nemělo, ale občas se to stane každému týmu. Dobře pro nás, že se to stalo Třinci.“

Věřili jste v tu chvíli, že už se domácí nezvednou?

„Zrovna Třinec je tým, který když prohrává, tak nikdy neskládá zbraně. Doma je strašně silný. Kolikrát se stalo, že tady týmy vedly třeba 2:0 nebo 3:1 a odjely za stavu 3:5 s prohrou. Věděli jsme, že to bude boj až do konce.“

Ovšem výsledek jste si nakonec pohlídali poměrně zkušeně, souhlasíte?

„Sehráli jsme dobré týmové utkání, výborně zachytal brankář, dobře jsme hráli oslabení. Výborný týmový výkon.“

