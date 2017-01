Kubalík vystřelil výhru a Plzeň stoupá. Pardubice čeká soudný den

Pátá výhra v řadě. Plzeň je v laufu. Po hromádce neštěstí, do které si každý kopne, není ani památky. V Pardubicích vyhrála 3:2, tři body si připsala popáté v řadě a je devátá. Strach z baráže jako v první půlce sezony mít už nemusí, rve se o play off. „Tenhle výsledek má pro nás velký význam, jsou to důležité body,“ těšilo Dominika Kubalíka.

„Na hlavu to ale bylo hodně těžké utkání,“ ulevil si trenér Ladislav Čihák. Jasně, Plzni šlo o dost. Doba, kdy byla na podobné lince jako Pardubice, zase tak daleko není. Hrála bídně, vypadala zoufale, vyměnila trenéra, aspirovala na zklamání sezony. Prohrát? Zase by se oživily staré rány. Navíc by zbytečně ztratila body, které potřebuje pro předkolo play off. Pardubice v současné chvíli jsou zákusek. Ne dravec.

Nejdřív z jejího pohledu vypadalo všechno krásně.

Dokráčela k náskoku 3:0. Pak si ale zavařila. „I za tohoto stavu jsme měli šance. Dvakrát nám ale ujeli, dali dva góly a my se začali klepat. Ale nakonec jsme to zvládli, vyhazovali puky a body si uhráli,“ těšilo Dominika Kubalíka, s 22 góly nejlepšího střelce ligy, který měl na svědomí ten poslední plzeňský. Nakonec vítězný.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - Plzeň: Kubalík přidal další gól hostů, 0:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Pardubice hrály dvě a půl minuty power play, ze které nic nevytřískaly. „Dvakrát jsme s nimi prohráli. Jsem moc rád, že teď jsme to zlomili, máme nějakou šňůru, sbíráme body. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ těšilo Kubalíka. Plzeň je na cestě vzhůru, o tom není pochyb.

Zato Pardubice čeká v pondělí soudný den. Klub koupilo město a nový majitel oznámí nové složení managementu i realizačního týmu. „Musí se sem vrátit tvrdá práce a taky nesmí chybět pokora,“ řekl obránce Petr Čáslava, který od pondělí bude i jedním z minoritních akcionářů klubu. „K tomu se teď vůbec nechci vyjadřovat. Počkejte si na pondělí,“ komentoval jen věci spojené s majetkovou strukturou klubu.

Do té doby na Dynamo čeká ještě v neděli zápas v Litvínově.