Špatná oslabení vedla k debaklu. Rozhodly jejich přesilovky, uznal Roman

Zápas pro vás skončil debaklem. Přestože jste hned v první třetině měli možná víc šancí než soupeř…

„Přesně tak. Myslím si, že kromě našeho úplně prvního střídání ta třetina nebyla vůbec špatná. Pak jsme ale dostali v posledních minutách první třetiny dva góly. A od toho se to celé odvíjelo. Nedokázali jsme proměňovat šance, já sám jsem měl nejméně dvě. Navíc se nám soupeři dokázali zblokovat hodně střel, měli jsme jich dostat víc až k brankáři soupeře.“

Z pěti oslabení, které jste hráli, jste inkasovali tři góly…

„To podle mého názoru rozhodlo zápas. Oni nám dali tři góly, my z našich přesilovek nic. Hodně to v těch přesilovkách stříleli na naši branku, měli tam dva hráče, ke kterým se to odráželo, a proměňovali to. Tam se zápas rozhodoval.“

Ve dvou po sobě jdoucích zápasech jste inkasovali jedenáct gólů. Co tak najednou?

„Nevím. Naše síla byla vždycky ve velmi dobré defenzivě. Tou jsme dokázali rozhodovat zápasy, které se vyvíjeli remízově, nebo jsme se v nich dokázali dostat do vedení, které jsme uměli udržet, protože jsme nedostávali góly. K tomu se musíme vrátit.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Olomouc - Vítkovice: Roman trefil v přečíslení tyč Konrádovy branky! • VIDEO Tipsport TV