Zadřené Dynamo? Snad si nás Čáslava nepodá, smějí se bratři Hanzlové

Robin a Martin Hanzlové. To je nejúdernější bratrská dvojice v extralize, na kterou se může Litvínov spolehnout. Od Robina Hanzla (28 let) – hokejového reprezentanta a jednoho z klíčových mužů mistrovského tažení Vervy před dvěma lety – se skvělé výkony očekávaly. Od Martina (23 let), s jedenácti góly nejlepšího nováčka extraligy, už tolik ne.

„Roste každým zápasem, vidím to na něm. Překvapil všechny, jak rychle se do toho dostal,“ říká Robin na adresu mladšího bratra Martina v rozhovoru pro nedělní Sport. Ten přikyvuje: „Zlomilo se to, když mě dal trenér k bráchovi do útoku. Dostal jsem spoustu času na ledě, narostlo mi sebevědomí.“

Podívejte se na vtipnou upoutávku Litvínova na zápas s Pardubicemi, kterou si střihli bratři Hanzlové:

Jejich souhra teď v Litvínově baví, Verva je i díky nim v tabulce čtvrtá. Stejně jako fanoušci tleskají jejích akcím na ledě, baví je i jejich kousky mimo něj. V kabině Litvínova mají pověst vtipálků, to potvrzuje i jejich poslední počin.

Na předzápasové pozvánce k nedělnímu zápasu s Pardubicemi si utahují z mizerné formy Pardubic. Ty prohrály pět zápasů v řadě, na to Martin poukazuje zadřeným Dynamem na svém starém kole.

Podobně si ze soupeře utahovali už před prvním vzájemným zápasem sezony, teď scénku s jízdním kolem posunuli dál. Robin radí, aby si kolo nechal opravit v servisu Petra Čáslavy a Dušana Salfického, dvou nových spolumajitelů, kteří se budou snažit zdecimovaný klub zachránit v extralize.

„Já doufám, že mě za to Čáslava v neděli na manťák nepřirempluje. Přece to musí brát s nadhledem. My už to točili podruhé, v prvním zápase nám nikdo nic řekl. Vždyť je to vtipný, jestli se na to kouká i soupeř, taky se musí pobavit,“ věří Martin. To potvrzují i komentáře na sociálních sítích, Verva tam sklízí potlesk i z tábora soupeře.

