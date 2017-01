Will: Snad Lencíkovi nedají pokutu za simulování, peníze potřebuje

Pro Mladou Boleslav byl nepřekonatelnou překážkou. Liberecký gólman Roman Will z 36 střel inkasoval pouze jednou a Bílé Tygry dovedl k vítězství 3:1. Čtyřiadvacetiletý gólman se navíc vrátil do míst, kde hokejově vyrůstal. „Byl jsem tu strašně rád,“ přiznal.

Vzpomněl jste si před zápasem na to, že jste v Boleslavi působil?

„Ano. Hned. Prožil jsem tu šest let, byl jsem tu spokojený. Přítelkyně navíc z Boleslavi pochází. Bylo hezké vidět zaplněný stadion, fanoušci fandili skvěle, dost lidí dorazilo i z Liberce, bylo to skvělé. Opravdu parádní. Rád jsem tu vyhrál.“

Nakonec jste měl víc práce, než se čekalo. Mířilo na vás 36 střel.

„Pro mě je to jedině dobře. Výhry si vážím, a to je pro mě nejdůležitější. Boleslav tlak stupňovala celý zápas, na konci to gradovalo. Opět jsme ale spoustu střel zblokovali a ukázali srdíčko.“

Nemrzí vás, že vám utekla nula?

„Tři body jsou pro mě hlavní, opravdu.“

S Jánem Lašákem se v brance střídáte, je pozice do play off něco, na co byste se soustředil a upínal?

„Ne, vůbec. Nikdo neví, jak to bude. Zaprvé v play off ještě nejsme, a až tam budeme, tak pro mě osobně, a myslím i pro Jánka, je důležité, abychom v každé sérii vyhráli čtyři zápasy a je jedno, kdo je odchytá.“

Mladá Boleslav - Liberec: Skvělý Will! Parádně zakročil proti boleslavským hráčů • VIDEO TV TIPSPORT

Oba podáváte velmi dobré výkony. Nejsou spoluhráči už trochu namlsaní?

„Ano. Ale ze srandy. Petr Jelínek už mi říkal: ‚Jeden gól, jo? To je nějak hodně.‘ To k tomu patří, dokud vyhráváme.“

Velmi dobře se znáte s prvním boleslavským útokem Hyka-Musil-Lenc z působení v boleslavské mládeži. Jaké bylo proti nim hrát?

„Prožili jsme toho spolu spoustu, jsou to super kluci. Mám je rád a přeji jim, ať se jim daří. Ale pro mě je důležité, že teď jsme vyhráli my.“

Co vůbec říkáte na to, jak hrají? Jsou nejlepším boleslavským útokem.

„Je to zasloužený. Všichni na sobě tvrdě makají. Potenciál v nich je.“

Při zápase jste na sebe s Radanem Lencem i Pavlem Musilem poštěkovali. Hecovali jste se?

„Lencika považuju za jednoho z nejsilnějších hráčů v extralize a on tam takhle spadne (byl na něj odpískaný faul). Jenom jsem ho popíchnul, že doufám, že mu vezmou deset procent za simulování. To ale bylo ze srandy, on ty peníze potřebuje. (smích) Už v tom byly emoce a já bojuju za Liberec, kdyby to byl kdokoli jiný, zachovám se stejně. Po zápase pokecáme, ale na ledě jsme soupeři.“