Nový pardubický šéf Salfický: Nastal krizový scénář, Holaň dá týmu řád

Do loňského léta působil Dušan Salfický v Pardubicích v roli sportovního manažera. Skončil, vadily mu spoutané ruce. Od pondělí se do klubu vrátil jako generální manažer a jeden z nových akcionářů klubu. To, co mu překáželo, má najednou šanci změnit. Čeká ho ale těžká mise, tahat tým z poslední příčky extraligy a udržet ho v soutěži.

V pondělí dopoledne byl Dušan Salfický zvolen novým předsedou představenstva Dynama Pardubice a generálním manažerem. Vládu nad organizací převzal nový majoritní akcionář, město. A Salfický je nyní nejmocnějším mužem klubu. Stávající sportovní úsek odvolal a jmenoval nový. Jako hlavní trenér začne u týmu působit Miloš Holaň, asistenty mu budou dělat Otakar Janecký s Pavlem Markem, na něho navíc ještě čeká post sportovního manažera.

Jak moc je situace v Pardubicích vážná?

„Asi stejná jako vloni, hrabali jsme se ve stejných problémech. Pokaždé, když situace dospěje do takového stavu, vážná je, jsme poslední, i když vždycky může být ještě hůř. Ale já neklesám na mysli, šel jsem do toho s tím, že situaci všichni zvládneme.“

Může být ještě hůř, ale to by znamenalo sestup. Připouštíte si, že tenhle scénář může nastat?

„To je věc, kterou si nikdo nepřeje, primátor města Martin Charvát o tom nechce ani mluvit. Věřím, že jsme schopni situaci zvládnout a hůř nebude. Teď jsme na dně, tak se musíme přikrčit, odrazit a vzhůru nahoru.“

A ten, kdo Pardubice potáhne nahoru, bude nový trenér Miloš Holaň?

„Potáhne je Holaň, Marek, Janecký, Salfický a hráči v kabině.“

Dobře, ale nejvíc teď bude asi záležet na hlavním trenérovi, jak spící mužstvo zvedne, ne?

„Nyní nastal krizový scénář, ale zároveň jsem zvažoval i dlouhodobou koncepci a pro mě je Miloš Holaň pořád perspektivní trenér s velkou zkušeností v trénování dospělých. Nebál jsem se toho. Navíc hovoří výborně anglicky, my tady máme čtyři cizince, počítáme s hráči ze zahraničí i do budoucna, to je jeho další plus. Věřím mu, vedli jsme spolu několik pohovorů, je nabitý energií, má chuť a takového trenéra mužstvo teď potřebuje. Myslím, že jeho dravost budou dobře doplňovat klid a rozvaha Pavla Marka s Otou Janeckým.“

Miloš Holaň je hodně rázný trenér, autoritativní typ. To je přesně věc, kterou tým potřebuje?

„Přesně tak. Tyhle informace jsem si zjišťoval taky, po konzultacích s Petrem Čáslavou si myslím, že tohle tým potřebuje, dostat řád. Slibuju si od Miloše, že on ho přinese.“

A jeho protipólem bude Otakar Janecký, který umí atmosféru uvolnit?

„Mám strach, aby Ota nebyl ještě tvrdší.“ (usměje se)

Vážně?

„Kdo ví. Ota se mi sám nabídl, že by chtěl pomoci a já to jedině uvítal. Má hrozně moc zkušeností, on má týmu co dát.“

Sportovním manažerem je Pavel Marek, vy jste generálním manažerem. Kdo z vás dvou bude lovit hráče a uzavírat s nimi smlouvy?

„Pavel má nepřeberné množství kontaktů, přehled o hráčích. Spoléhám na to, že mi s tímhle pomůže, proto ho sem beru. Nejsem vševědoucí, věřím jeho hokejovému názoru, po dohodě s trenéry budeme spolu vybírat mančaft pro další sezony.“

A odpovědnost za výsledky bude nést tedy z vás dvou kdo?

„Já. Ono tohle slovo tady teď poslední dobou znělo dost často, vím. (usměje se) Výstup si beru na starost já, ale nikdy nepůjdu proti zdi. Nemám problém přijmout názor někoho druhého.“

Není to ale trochu věc, na kterou jste v klubu narážel jako sportovní manažer vy? Funkci máte, ale pravomoc o věcech sám rozhodovat ne...

„Já ale neříkám, že budu dělat rozhodnutí Pavla Marka. (usměje se) Mluvili jsme spolu, bavil jsem se i s trenéry. Máme stejnou vizi a koncepci, kam chceme Pardubice dovést. Nemám problém říct, že tahle rozhodl Pavel Marek a on dal Dynamu takový směr. Proto ho beru, protože je to člověk s názorem.“

Změny v kádru se dají čekat už tenhle týden?

„Uvidíme, na co si jsme schopni finančně sáhnout a na co ne. Taky záleží na ekonomice klubu a na tom, co bude momentálně na trhu. Ale do 31. ledna nějaké změny určitě provést chceme.“