Kdo má zachránit Pardubice? Salfický vsadil na "postradatelné"

Generální manažer Dušan Salfický

44 let Plynule přešel z branky na funkcionářské křeslo a v roce 2014 se stal sportovním manažerem klubu. Elán mu ve funkci dlouho nevydržel, moc věcí ovlivnit nemohl, zato se kolikrát za jeho jméno schovávala rozhodnutí, která on neudělal. A když udělal chybu v play out 2016, kdy málem za Pardubice neoprávněně nastoupil Matouš Venkrbec, dostal ji vyžrat. Sám skončil a věnoval se politické kariéře. Teď se před ním otevírá nová šance, v roli generálního manažera se vrací do hokeje.



Asistent trenéra a sportovní manažer Pavel Marek

58 let Působí hrozně energicky, jako kdyby ani nepotřeboval spát. Pardubické prostředí dobře zná, jako hráč s nimi vyhrál dva tituly, pak vedl juniorku, se kterou vyhrál extraligu. Od roku 2002 ale působil v Třinci jako trenér, pak v roli sportovního a generálního manažera. Oceláři s ním na lavičce vyhráli v roce 2011 titul. Ale vyčítalo se mu, že nezvládá nákupy hráčů. Do Třince přiváděl hvězdy, ze kterých se potom stával často průměr. V prosinci v klubu skončil ve všech funkcích. Hlavní trenér Miloš Holaň

45 let V Česku vedl tři kluby: Vítkovice, Mladou Boleslav a Spartu. Všude skončil předčasně bez výrazného úspěchu. Patří k trenérům, kteří lpí na disciplíně a s nikým se moc nemažou. Od roku 2012 působil v zahraničí. Jeho štace? Ukrajina, Rakousko, Bělorusko a naposledy Slovensko. Je to trenér, který si do svého životopisu potřebuje zapsat výrazný úspěch. Pardubice mu nabízejí, ať v klubu zůstane delší dobu. Pro něj ideální šance ukázat, jak dobrým trenérem je.



Asistent trenéra Otakar Janecký

56 let Geniální hráč, střední útočník s viděním za dva rohy a bruslením, které by mohl vyučovat na univerzitě. S hokejovou kariérou skončil v roce 2004 ve svých Pardubicích. V profesionálním hokeji od té doby na plný úvazek nepracoval. Chvíli zkusil dráhu politika, nebylo to ono. Má stále velmi dobré kontakty a velké jméno ve Finsku, kde se během osmi let v dresu Jokeritu Helsinky stal uznávanou modlou. Role trenéra pro něj bude úplně nová.