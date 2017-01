Volejbal, tanečky a motorkářský relax. Kde buldok Výtisk nabírá energii?

Nablýskaný stroj Electra Glide sice zazimoval, během sezony na něj čas nemá. Ale do garáže i tak chodí pravidelně. „Opráším motorku, poslechnu si motor, posedím si tady chvíli v minibaru. Parádní relax,“ usmívá se Výtisk. Na černém stroji je nad předním světlem vyobrazený buldok, pod tlapou Výtiskovo číslo 6. Výstižný obrázek.

Díky dcerám se ovšem hokejový drsňák často zapojí i do úplně jiných světů. Šestiletá Viktorie tančí a třináctiletá Eliška se v minulé sezoně loučila stejně jako táta s Libercem mistrovským titulem. S mladšími žačkami Dukly slavila volejbalové zlato. A Výtisk byl u toho.

„Bylo to hektické, na poslední míč se Honza ani nemohl dívat, jaké z toho měl nervy,“ líčí s úsměvem manželka Nikola. A Výtisk ji potěšeně doplňuje: „Vyšlo to pěkně, oba jsme se s Libercem loučili mistrovským titulem.“

Nezastírá, že volejbalové zápasy hodně prožívá. „Ze sportu emoce a náboj znám a když to není zrovna podle vašeho gusta, tak to prožívám dvojnásob. A někdy je to hodně o nervech...“ Proč? To hned dovysvětluje jeho manželka.

„Eliška je trochu flegmatik, emoce nikdy moc nedá najevo a Honzovi se zdá, že je až moc laxní,“ říká. „To jej štve. Pak je to pořád - hecni se, hecni se. Ale ona taky umí zabojovat. Trenéři v Liberci říkali, že je buldok po Honzovi. Že je pro míč schopná jít i do zdi A je pravda, že bylo pár takových míčů, u kterých jsem si přesně říkala - aha, už vím, po kom tohle máš.“

To nakonec potvrzuje i Výtisk. „Někdy to umí odfláknout, to mě štve, ale zabojovat taky umí. Jednou jí v Liberci vysekla poklonu i paní Václavíková, bývalá mistryně Evropy, která tam trénuje. Eliška vybrala poměrně divoký poslední míč a všichni jsme hleděli. Tahle poklona nás všechny samozřejmě potěšila.“

Zatímco volejbalové grify a fígle už docela pobral, mladší dceři v její zálibě moc radit nemůže. „V létě jí bude sedm a chodí na tanečky,“ vysvětluje s úsměvem Výtisk. „Uvidíme, jestli si pak ještě nějaký sport vybere ve škole, Eliška taky začala s volejbalem až v první třídě. Ale Viktorka zatím kromě toho tančení spíš jen tak lítá kolem domu, jezdí na kole nebo si hraje s kámoškama. Uvidíme, já holky do ničeho netlačím, abych jim sport neznechutil. Když je bude něco bavit a budou tomu dávat všechno, tak se může stát cokoliv. O tom jsem se sám v dětství přesvědčil i já.“

Vítkovický obránce Jan Výtisk a jeho nejbližší. Manželka Nikola a dcery - starší Eliška a mladší Viktorie.



