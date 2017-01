Brácha válí v NHL, David Kaše ho v Chomutově sleduje: Chci ho napodobit!

Začal se výrazněji prosazovat v Tipsport extralize a na nedávném juniorském šampionátu patřil David Kaše k lídrům českého týmu. Útočník Chomutova na dálku sleduje bratra Ondřeje, kterak dobývá NHL v dresu Anaheimu. Jednou by chtěl jít v jeho stopách. „Určitě bych chtěl, všechno bude záležet na mé výkonnosti a jak se budu prosazovat,“ odvětil 19letý hokejista, které před dvěma lety draftovala Philadelphia.

Rodák z Kadaně patří k hlavním výkvětům chomutovské líhně. Většinu let v mládežnických kategoriích nastupoval proti starším hráčům, s juniorkou Pirátů dobyl v letech 2014 a 2015 titul.

Velký prostor dostal i v mládežnických reprezentacích. S osmnáctkou dosáhl na stříbro na MS v roce 2014, kde se blýskl především vítězným gólem v prodloužení semifinále proti Kanadě. Zahrál si i na třech šampionátech do 20 let, naposledy ještě v tomto roce, kde byl i jedním z nejproduktivnějších českých hráčů. Zaznamenal tři body za dva góly a jednu asistenci.

Na nedávno uplynulém turnaji byl určitě mocně sledován zámořskými skauty. Při draftu v roce 2015 si ho v 5. kole vybrala Philadelphia, ohledně možného přesunu za Atlantik v budoucnu ale nic neví. Nebo nechtěl být sdílnější. „Během turnaje nás týmy nechávají se soustředit a nějaké telefonáty většinou probíhají až po konci. Určitě bych do NHL chtěl, záleží jen na mně,“ uvedl Kaše.

V zámoří už druhou sezonou válí Kašeho o dva roky starší bratr Ondřej. Po dobrých výkonech v AHL si ho Anaheim vytáhl do hlavního týmu a mladý útočník pravidelně boduje. „Začal na farmě, kde mu to šlo, tak ho pozvali nahoru, ale po dvou zápasech zase poslali zpátky. Důležitý bylo, že to nevzdal, makal pořád dál, vrátil se zpátky a od tý doby už tam je. V kontaktu jsme každej den, fandím mu na dálku,“ svěřil se mladší z bratrů.

Postavou nevelký útočník po bratrovi zaplnil mezeru v kamarádské dvojici s Davidem Kämpfem, jenž prožívá průlomovou sezonu. Oba dva si skvěle rozumí, po trénincích zůstávají ještě dlouho společně na ledě. „Snažíme se pilovat střelbu. Máme domluvený cvičení a po každým tréninku si vždycky střílíme. Dřív to dělal s bráchou, teď je brácha pryč,“ dodal s úsměvem Kaše.

