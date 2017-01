Pět otázek pro finiš základní části: Od koho čekat zázraky?

Už jen třináct zápasů a play off. Nebo dřina, abyste utekli baráži, záleží, jaký dres na sobě nosíte. Deník Sport vybral pět zásadních příběhů, o které půjde do konce základní části. Tématem je aktuální krize obrů. Třinec a Brno dlouho soutěži vládly, jenže poslední dobou zapadly do výsledkového marasmu. Vítězná kola se zadrhla. Zvednou se? A jestli ano, kdy?

Zůstane Liberec v čele?

Liberečtí hokejisté vedou průběžně extraligovou tabulku o pět bodů • Foto ČTK

Na začátku sezony to bylo velké téma. Úřadující šampion Liberec? Už není, co býval. Řepík, Vampola, Bakoš, Birner, Výtisk pryč. Neodešli jen hráči, ale i osa a tváře mistrovského týmu. Borci, co dávali Bílým Tygrům jejich identitu. Nebyl to silný obr z minulé sezony, kdo mu nepřál, potutelně se chechtal, že na něj taky došlo. Před startem poslední čtvrtiny je Liberec první. Nemá útočné hvězdy jako vloni, hraje jinak a zase to funguje.

Názor Sportu: ANO

Filip Pešán je nejlepší trenér ligy. Tým věří jeho systému, nepochybuje o jeho tezích, v tom je základ. Navíc i s marody, které nahrazují hráči z prvoligových Benátek, je Liberec pořád nahoře. Není nejmenší důvod, proč by měl spadnout. Do play off půjde první. Zase po roce.