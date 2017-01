Havlátův comeback na obzoru? V Kometě má dres, hrát ale dnes nebude

Česká hokejová hvězda poslední dekády je znovu o něco blíž svému návratu na led. Zbrusu nový dres Komety se jmenovkou Martina Havláta už dorazil do Brna a čeká na svoje použití. Comeback, na kterém 35letý útočník usilovně pracuje, může nastat kdykoliv, nejdřív to bude příští týden. Dnes doma proti Zlínu ani v neděli v Hradci Králové ještě Havlát za Kometu hrát nebude.

Na konci čtvrtečního tréninku, když Kometa pilovala hru na dvě branky, hrál Martin Havlát v bílém dresu v jednom útoku s Vojtěchem Němcem a Janem Káňou. Do zápasu, pokud k němu někdejší mistr světa nastoupí, dostane na záda svoje tradiční číslo 9. S ním zářil v NHL, nosil ho v Ottawě, San Jose i v New Jersey.

Čistě teoreticky může hbitý bruslař a nebezpečný střelec, který s Kometou trénuje od začátku roku a pokouší se oživit svoji bohatou kariéru, nastoupit třeba hned.

Prakticky se to o víkendu ale ještě nestane. Ani v nejbližších dvou duelech veterán, jehož záměrem je pomoct na sklonku kariéry Kometě k nejvyšším příčkám, fanouškům nepředstaví.

<p>Martin Havlát od ledna trénuje s Kometou Brno. Pětatřicetiletý útočník a juniorský i seniorský mistr světa strávil většinu své kariéry v NHL, v roce 2015 kariéru ukončil kvůli zdravotním problémům. Nyní se ale pokouší k hokeji vrátit. </p>

„Má čas od majitele a šéftrenéra (Libora Zábranského) a záleží na jejich domluvě. O víkendu k dispozici nebude,“ řekl trenér brněnského mužstva Kamil Pokorný.

Hráč po tréninku k dispozici nebyl, mezi novináře nedorazil. Naposled se vyjádřil na začátku ledna, kdy potvrdil, že za Kometu nastoupit chce.

Na tréninku patří Havlát do sestavy Komety bez problémů. Nepoznáte, že jde o borce mimo soupisku. „Trénuje dobře, ukazuje dobré věci, jde ostatním příkladem. Určitě se s ním dá počítat,“ řekl na Havlátovu adresu Pokorný.

Brání se však domněnce, že by zkušený útočník už měl svoji pozici v některé z formací Komety. „Pokud máme plný stav, tak se Martin střídá v herních činnostech a nácviku s některým z útočníků. Po tréninku pak má individuální program na ledě i na suchu. A pokud plný stav nemáme, jako třeba ve středu, kdy naši kluci šli hrát první ligu, zařadí se do některé lajny tak, aby byl v plném tréninkovém procesu,“ vysvětlil Pokorný.

Věří, že Havlátův brněnský dres nebude jednoho dne jen raritní sběratelskou relikvií, ale že ho jeho držitel propotí na ledě. „Přiletěl na konci prosince, od začátku jeho trénování uběhlo nějakých sedmnáct dní. On musí rozhodnout, jak jeho tělo reaguje a jak je nachystaný. Je to zkušený hráč. Nechceme, aby se pouštěl do nějakého hazardu,“ řekl Pokorný.