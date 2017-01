Kašík se zachoval fair play. Přiznání se vyplácí, to je karma, tvrdí brankář

Fair play až do konce. Zlínský brankář Libor Kašík ukázal srdce sportovce. V hektickém finiši na ledě Komety se sám přiznal k teči puku a přinutil rozhodčí vrátit hru do obranného pásma jeho celku. V tu chvíli přitom s parťáky bránil těsný náskok 3:2 a rozvášněný protivník hrál v šesti proti čtyřem. „Do poslední chvíle jsem s tím bojoval,“ přiznal s úsměvem Kašík, jeden z hrdinů vítězů.

Jak jste v důležité chvíli uvažoval?

„Přemýšlel jsem, jestli to říct nebo ne. Ale kdybych se nepřiznal, tak bych pak dostal gól z nějakého nahození od modré. Jel jsem za rozhodčím a řekl mu, že jsem to lehce lízl. Jenom mi to škrtlo rameno. Ale bylo to tak, tak jsem to řekl. Na kameře je dneska vidět úplně všechno. Nakonec jsme z toho dali gól my, takže jsem byl rád, že jsem to udělal. Potom jsem trošku vypustil emoce.“

Co kdybyste gól po vašem fair play gestu naopak inkasovali?

„To bych si asi vyčítal a byl na sebe hodně naštvaný. Ale dobře to dopadlo, tak to ani nechci řešit a přemýšlet nad tím.“

Už předtím váš spoluhráč Zdeněk Okál přiznal, že ho protihráč nefauloval a nechal odvolat avizovaný trest. Dali jste se na jednoznačně férovou cestu?

„Očko se přiznal a já jsem to řekl úplně stejně. Z obou situací jsme potom dali gól. Ono se to vyplácí, to je karma.“

VIDEO: Podívejte se na fair play v podání Kašíka:

Podali jste výborný výkon, co říkáte?

„První třetina patřila spíš nám. Ve druhé tam Kometa už něco měla, párkrát jsem měl i štěstí, že se tečované puky odrazily do mě a ne do brány. Hráli jsme pořád poctivě zezadu, drželi systém a čekali na šance. Měli jsme jich docela dost a skoro nikdy jsme ani nezakončili. Jsem rád, že jsme se v přesilovce krásnou dorážkou dostali do vedení.“

Potom už byl soupeř v křeči, že?

„Poslední dobou nemá Kometa takovou formu, je asi trošku v křeči. Těší mě, že jsme toho využili. Posledních pět minut se to vyhrotilo, motali nás. Druhý gól dal Honza Káňa s trochou štěstí, trefil to ze vzduchu.“

Rozhodující branku vstřelil zadák Dalibor Řezníček vysokým obloučkem do prázdné brány. Věděl jste od začátku, že půjde jeho vyhození do sítě?

„Dal to nekompromisně o tyčku. Gólman neměl šanci.“ (úsměv)

NĚMEC CHVÁLIL SOUPEŘE Hned dvakrát během závěrečných minut opravili hráči Zlína nesprávná rozhodnutí rozhodčích, což se dočkalo ocenění i od Komety Brno. Domácí, přestože měli totálně po náladě po dalším zpackaném zápase, před protivníkem smekli. „Je to odraz toho, že chceme hrát fair-play, že to tak chceme učit i děti. Každý by měl udělat to samé. Pokud tohle neudělá, měl by si sáhnout do svědomí. A pokud to udělá, ukazuje, že je nejen dobrý hokejista, ale hlavně dobrý člověk,“ shrnul obránce Ondřej Němec. Ocenit mohl nejen gólmana Libora Kašíka, ale i útočníka Zdeňka Okála, který „odvolal“ brněnské vyloučení přímo po souboji s ním. Hráči se srazili a Němec měl jít na trestnou lavici. Okál byl proti. „Klobouk dolů před ním. Spousta hráčů by to neudělala. My jsme se srazili hlavama. On se rozjel, já jsem se rozjel. Poděkoval jsem mu, že to udělal, protože je to skvělé gesto fair-play a tohle přesně k hokeji patří,“ řekl Němec. (jip)