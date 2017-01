Černý humor Komety: I štěstěna si musí sáhnout do svědomí a něco nám dopřát

Hokejová Kometa dál prohrává, nedaří se jí skoro nic a postavení v tabulce Tipsport extraligy tomu odpovídá. Brňané už vypadli z první čtyřky, navíc soupeři kolem nich mají dva až tři zápasy k dobru. Burcování nepomáhá, a tak si po domácí facce od Zlína (2:4) vzal útočník Marcel Haščák na pomoc černý humor. „Všichni si musíme sáhnout do svědomí, trochu i štěstěna ať si sáhne do svědomí a trochu štěstí ať nám dopřeje,“ ušklíbl se slovenský střelec.

V Brně je to momentálně hodně k vzteku. Dva poslední zápasy hrála doma, navíc s týmy na hraně postupu do předkola, a nevydolovala z nich ani bod.

„Dobře jsme do zápasu vstoupili, vedli jsme, pak uděláme zase chyby, které si ukazujeme, a prohráli jsme zápas. Toť vše,“ shrnul dění na ledě obránce Ondřej Němec. Kometa minulou neděli proti Olomouci i dnes proti Zlínu velmi brzo od prvních minut vedla, místo přehrávání soupeře a přidání dalších branek si ale nechala vyrovnat a skóre otočit. Němec žehral na velké chyby, které se v brněnské obraně opakují. „Věděli jsme, v případě prvního gólu, že oni (Zlín) odstupují hráčem takhle nahoru, bohužel u jejich hráče stojíme čtyři a dostaneme gól. Takže buď musíme začít dělat to, co máme, nebo se nahoru neodrazíme. Tenhle zápas jsme potřebovali vyhrát, abychom se odrazili, a dopadlo to, jak to dopadlo,“ posteskl si.

Haščákova stížnost směrem k nepřízni štěstí byla lehce nadnesená, ale faktem je, že v době, kdy nehraje dobře, ho Kometa moc nemá. Šance si vytváří, puk ji ale v útočném pásmu neposlouchá, útoky jsou hektické, téměř veškerá lehkost z úvodu sezony je pryč.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Zlín: Je hotovo. Řezníček trefil prázdnou bránu, zvýšil na 2:4 • VIDEO Tipsport TV

„Všichni jsme chtěli. Udělali jsme bohužel nějaké chyby. Chodili jsme do brány, stříleli, dělali jsme všechno pro to, abychom góly dali. Dělali jsme všechny potřebné jednoduché věci. Po gólu na 1:0 jsme měli šance, přesilovku, mohli jsme dát další gól. Všichni jsou unavení a zničení, protože dali do zápasu sto procent, a když dáte a nevyhrajete, určitě jsou pak někteří kluci zklamaní,“ popsal náladu v mužstvu Haščák.

V neděli navíc Kometa jede do Hradce Králové, který ji vystřídal na čtvrtém místě tabulky a má ze všech týmů soutěže momentálně nejlepší formu. Znovu ji tedy nečeká nic jednoduchého.

„Musíme makat a dělat všechno pro to, abychom další zápasy vyhráli, aby tyto porážky upevnily náš charakter, aby tyhle prohry zlepšily nás všechny. Je jedno, proti komu hrajeme. Když chceme být nejlepší, musíme vyhrát nad všemi,“ vytyčil odvážný cíl Haščák. „Doufám, že v Hradci se konečně probereme,“ dodal.

V to stejné doufá i obránce Němec.

„Prohráli jsme podruhé za sebou doma. Lidi nás ženou, fandí nám, a my jsme druhý zápas s týmem na hraně desítky prohráli. Kvůli lidem, kvůli vedení musíme hrát hokej, který umíme, a věřím, že se vrátíme tam, kde chceme být,“ řekl.