Střelec Sýkora: Noví kouči? Chtěli nám ukázat, že hokej umíme

Jeho dvě střely odšpuntovaly emoce. Pardubický Petr Sýkora nejdřív vyrovnával proti Třinci na 4:4, pak necelých 6 sekund před koncem prodloužení zápas rozhodl. Hala bouřila, oslavovala svého hrdinu. On byl v klidu: „Odehráli jsme dobrý zápas, s tak silným soupeřem jsme drželi krok. Ale my hlavně potřebujeme hrát dál. Jedna výhra v prodloužení je málo.“

Křiknul jste si před rozhodujícím gólem na Schause, nebo tahle nahrávka je zkrátka celý on?

„Křiknul jsem si nejdřív na Lukáše Nahodila, ale pak už jsem se spíš jen koukal, co tam vyvádějí. (usmívá se) Myslel jsem si, že Nick Schaus bude střílet, ale úžasně mi to dal před prázdnou bránu.“

Přišlo mi, že se Pardubice po hrozně dlouhé době dokázaly hokejem zase bavit. Bylo to tak?

„Chtěli jsme makat, hrát naplno, co to šlo. Věřím, že takovou hrou bychom mohli třeba všechno zlomit.“

Pardubice - Třinec: Sýkora zakončil krásné přečíslení Pardubic v oslabení těsně před koncem prodloužení, 5:4 pp

Ten váš skok unikajícímu soupeři pod nohy byl taky ukázkou, jak na to. Trenér Holaň mluvil, jak si z toho mají vzít mladí příklad. Potěší taková chvála?

(usměje se) „Já měl hlavně děsnej strach, aby mi ten hráč neujel. Nic jinýho už nezbývalo, než skočit.“

Taky se na něj šlo vykašlat a doufat, že to nějak dopadne.

„Jenže my jsme byli před zápasem poslední, naše situace je taková, že se nikdo nemůže vykašlat na nic. To by nás nikam neposunulo.“

Od úterý vás převzal nový trenérský tým. Co se v kabině změnilo?

„Všichni trenéři se nás snažili zvednout a vysvětlit nám, že nepatříme tam, kde jsme. Tlučou nám do hlavy, že se jen poctivou prací dostaneme výš, to je to, co potřebujeme.“

Pardubices - Třinec: Kanonáda pokračuje. Sýkora vyrovnal na 4:4

Berete všechny ty změny v klubu jako nový začátek?

„Na to je brzy odpovídat. Vyhráli jsme jeden zápas v prodloužení. Vážíme si toho, ale je potřeba jít pokorně do dalších zápasů a dělat body dál.“

Jasně, já jen, že s takovým elánem jste poslední dobou rozhodně nehráli...

„Hráli jsme naplno i předtím, to se hodnotí těžko. Noví trenéři přinesli hodně impulsů, chtěli nám ukázat, že hokej umíme. Ale jak říkám, chce to pokračovat, dál a dál.“

Pomohlo, že trenéři vás zkušené tentokrát už tolik nepřetěžovali a víc do hry posílali čtvrtý útok? Jako byste měli pak víc sil na ty rozhodující momenty...

„Podle mě je perfektní, když se hraje na čtyři pětky, všichni se dostanou do hry, pak máte víc sil. Je důležité hrát na všechny hráče a využít je.“