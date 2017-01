Hattrick Gordieho Howea? Je to hezké, smál se Šimek po super comebacku

Co říkáte na hattrick Gordieho Howea?

„Co k tomu říci? Měl jsem trochu štěstí. Řekl mi to pak Švícko (Martin Ševc), že ho mám. Je to hezké, ale více mě těší, že jsme doma vyhráli před domácími fanoušky.“

Dal jste i svůj desátý gól v sezoně.

„Jsem hlavně rád, že jsem už odehrál utkání, i když jsem ještě nebyl stoprocentní. Chtěl jsem to hlavně zvládnout. Věřím, že mě to teď psychicky nakopne a tělo se začne také trochu jinak chovat. Věřím, že se do toho dostanu a dostanu se zpátky do formy, kterou jsem měl před zraněním.“

Byla to vzpruha po tak dlouhé pauze, že jste se trefil hned ve třetí minutě?

„Samozřejmě to trochu uklidní tým a trochu ho to i nakopne, ale myslím si, že jsme první třetinu měli dohrát lépe. Inkasovaný gól byl úplně zbytečný. Do konce zbývalo jedenáct sekund a to by se nám stávat nemělo. Do dalších zápasů se toho musíme vyvarovat. Nechci říkat, že Plzeň je nekvalitní tým, ale kdyby s námi hrál nějaký kvalitnější, mohli by toho využít mnohem více.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Plzeň: Šimek z mezikruží propálil Machovského, 1:0 • VIDEO iSport TV

Říkáte, že nejste úplně stoprocentní. Co vás ještě limituje?

„Pořád ještě záda, ale snažím se pro to dělat maximum, abych se bolesti zbavil. Chodím každé ráno cvičit s fyzioterapeutkou a dnes před zápasem jsem byl také půl hodiny cvičit, ani jsem nebyl dvě hodiny před zápasem v kabině. Musím se dávat dohromady takhle postupně a uvidím v sobotu, jestli půjdu dopoledne vůbec na led. Spíše půjdu jen cvičit a trochu zregenerovat, abych byl připravený v neděli na utkání s Vary, protože teď zase nedohrál Tomáš Mojžíš a zase jsme přišli o kvalitního obránce. Na fyzičku to bude hodně těžké.“

Přesto jste zase zvládnul enormní počet minut.

„Ani nevím, kolik jsem měl. Určitě přes dvacet.“

Přes dvacet šest!

„Divil jsem se, že jsem na tom byl docela fyzicky dobře po těch dvaceti dnech pauzy a že jsem to zvládnul, měl jsem za sebou jen tři tréninky, ale předtím jsem hrál častokrát přes dvacet minut, takže asi ve mně něco z fyzičky zůstalo a jsem rád, že jsem to zvládnul.“

Co se stalo v závěru, že jste se popral s Jakubem Lvem?

„Tam to vyplynulo hned po buly, co jsme dali gól. Dohrál jsem ho poprvé, on o mně nevěděl, pak to bylo jako přes kopírák, znovu dostal puk a znovu jsem ho chtěl dohrát, tak jsme se chytili a trochu jsme se pokočkovali, šli jsme si sednout a byl konec.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Plzeň: V závěru zápasu propukl pěstní souboj mezi Lvem a Šimkem • VIDEO TV TIPSPORT

A hattrick Gordieho Howea byl na světě.

„Ano.“

Sledovali vás opět skauti San Jose?

„Neměl jsem žádnou informaci, že by tady byli, ale jsme furt v kontaktu a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.“