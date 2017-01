Nový kouč Pardubic Holaň po premiéře chválil: Kluci padali po držkách

Byl pyšný. Ne na sebe, na svoji novou armádu, na Pardubice. Miloš Holaň svoji premiéru na lavičce Dynama zvládl skvěle. „Vždycky je to očekávání, co s tím nový trenér udělá. Ale já musím pochválit všechny hráče, padali po držkách,“ chválil tým. Sám přišel o hlas a málem i o prst. Radostí zářil, když necelých 6 sekund před koncem prodloužení Petr Sýkora trefil výhru.

Bouchly ve vás v tu chvíli emoce?

„Podívejte se na můj palec. To byla ta euforie.“ (hrál všemi barvami)

Proboha, co jste vyváděl?

„Přišly emoce, které já neumím zastavit. Narval jsem ho nějak mezi plexy, jak jsem se radoval, zničilo mi to palec. Ale kašlete na mě, je to o hráčích. Mám k nim velký respekt za to, co předvedli.“

Chtěl jste, aby se jim vrátila radost z hokeje. Viděl jste ji tam?

„Viděl, třeba právě ve chvílích, kdy jsme inkasovali. Dříve se možná ten domeček složil, dnes ne. Budu rád, když to bude takhle pokračovat. Ale nechci dělat žádné závěry z prvního zápasu, to vůbec. Těší mě, jak kluci moc chtěli urvat výsledek na svoji stranu. Byly tam chyby, jasně, každý trenér by si asi přál, aby vyhrával 2:1, ale to si nevyberete.“

Pak asi není úplně od věci, když chyba přijde a střelec Petr Sýkora v roli posledního hráče skočí na břicho a chce vypíchnout puk, co?

„Přesně tak, když tuhle věc uvidí mladí kluci, když se tam starý borec takhle vrhne, aby zabránil gólu, byla by obrovská ostuda, kdyby to nedělali oni. Právě to je věc, co musí dělat, pozorovat tyhle chlapy, co dělají pro mužstvo, od nich se učit. Ze svých statistik se nenaučí nic. Petr ukázal to, co dělá velké hráče velkými hráči.“

Pomohli vám při premiéře třicátnici hodně? Schaus čtyři body, Rolinek tři, Sýkora dva klíčové góly...

„To je přesně to, co tým potřebuje. My jako realizační tým se jim snažíme vyjít vstříc a když oni nám to vrátí takhle... Jsme jeden tým, jedna rodina, všichni bychom měli stát za sebou a dělat maximum pro to, aby všechno šlapalo. Tohle jsou lídři, kteří zápas umí strhnout za sebou.“

Bylo klíčové je nepřetěžovat? Neposílal jste je na led ob střídání, víc byla v akci čtvrtá lajna, zato jste je měl čerstvé na rozhodující okamžiky zápasu...

„Snažil jsem se, aby se i čtvrtá pětka dostávala na led. Nevyhnula se chybám, ale to ani první, chyby přijdou, je důležité se z nich poučit. Možná, že právě díky jejich práci si ti starší mohli víc odpočinout a pak na konci měli víc sil.“

Přišel jste o hlas. To jste tolik chtěl hráčům radit?

„Řval jsem. (usměje se) Když mě to vtáhne, je dobrá atmosféra, hráči vás tolik neslyší, vy musíte zvýšit hlas. Ale taky to bylo tím, že jsem byl dva a půl měsíce doma, prd jsem dělal. Mluvil jsem jen s manželkou, které říkáte: ´Miláčku, prosím tě...´ Najednou musíte zařvat něco jako: ´Do prdele, makej...´ No a hlasivky nějak nejsou připravené. Ale ono to přijde, to jsou malé věci.“ (usmívá se)

A co když jste pochodoval na lavičku, nějaká nervozita byla?

„Kdybych řekl, že ne, lhal bych. Ale měl jsem to, jako hráči. Správná nervozita přišla, ale jak se začalo, byla pryč. Je ovšem potřeba říct, že tohle nebyl zápas o mně. To bylo utkání o mužstvu, s kluky jsem maximálně spokojen.“

S čím konkrétně nejvíc?

„Jak žila střídačka, kluci hrozně chtěli a bylo jedno, jestli někdo odehrál pět minut, nebo dvacet. Za to jsem hrozně rád, oni šlapali, padali do střel, dělali potřebné detaily, které tvoří zápas. Nechci nic přeceňovat, byl to první zápas, před námi je ještě hodně práce. Dnes tým ale odvedl maximum.“

Může mít skalp druhého týmu tabulky velký vliv na psychiku Dynama?

„Nemůžeme se až tolik dívat, proti komu hrajeme. Na sebevědomí to ale rozhodně přidat musí, když porazíte kádr, který je tak silný a má takové ambice.“