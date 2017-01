Irgl se po výhře čertil: Všichni nás kritizují, ale my jsme druzí

Sami dobře věděli, že se jim vstup do kalendářního roku 2017 nevydařil. Třinečtí Oceláři prohráli pět ze šesti zápasů. Na Plzeň doma ve 41. kole vlétli ve velkém stylu, rychle vedli 2:0 a mohli přidat i další góly. Hráli výborně, s velkým nasazením, zodpovědně. Přesto nakonec brali i vítězství v prodloužení 3:2, které trefou zajistil kapitán Zbyněk Irgl.

„Každý chce vyhrávat, nikdy není nikdo spokojený, když prohrává,“ líčil Irgl po zápase. „Já nevím, všichni nás kritizují, mají na to právo, je to každého věc. Ale podívejme se na to, že jsme na druhém místě. A místo toho, aby za námi někteří stáli, tak nás kritizují, což se mi osobně nelíbí. Ano, vypadly nám tři zápasy, ale po celou sezonu jinak předvádíme dobrý hokej.“

Začátek zápasu jste teď měli proti Plzni měli velmi slušný, souhlasíte?

„Jo, štěstí jsme šli naproti. Pohyb a vůbec agresivita byla úplně jiná, než v těch zápasech, co se nám nepovedly. Nevyšly nám zápasy dva, tři, které jsem odehráli opravdu špatně a nebyl to náš hokej. Teď se to vrací k našemu hokeji.“

Přesto bylo ze zápasu ještě drama, Plzeň srovnala na 2:2. Proč?

„Bohužel, protože jsme se neprosadili střelecky. Naše produktivita opravdu není taková, jak bychom si přáli. Pracujeme na tom, máme dva měsíce do play off, na tuhle část sezony se musíme připravit. Od střelby se všechno odvíjí. Co se týká tlaku a všeho, to jsme odehráli dobře. Bohužel, góly jsme nedali.“

Rozhodl jste v prodloužení, ovšem šanci jste měl už v 56. minutě, kdy jste jel na Machovského ze strany sám. Co byste k šanci řekl?

„Chtěl jsem gólmana trošku překvapit, čekal jsem, že bude počítat s tím, že budu střílet nahoru. Chtěl jsem mu to dát nad beton, bohužel jsem to nezvedl, jak bych chtěl.“

Zvedly soupeře přesilovky? Z početní výhody pět na tři se ve druhé třetině dostali Plzeňští do kontaktu na 2:1 a vrátili se do zápasu.

„To byla škoda, protože do té doby jsme měli hru ve svých rukách a hráli jsme takový hokej, jaký bychom si představovali.“

