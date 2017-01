Hořká volba: Věrný fanoušek Zlína najezdí pro každý zápas 500 kilometrů

Pokud by obětavost pro klub byla měřena na ujeté kilometry, pak Lukáš Svoboda vítězí na celé čáře. Bydlí v Kolíně, ale jeho srdce bije pro Zlín. Už třináct let nevynechá domácí utkání. Že vám to přijde neuvěřitelné? Věřte! Pátý příběh Radegast Hořké volby se odehrává mezi Kolínem a Zlínem, které od sebe dělí 250 kilometrů.

Pětadvacetiletý Lukáš Svoboda se narodil v Kolíně. Odtud pochází celá jeho rodina, což jeho příběhu spojenému se zlínským hokejovým klubem dodává velký otazník. Odpověď hledejme u dědečka Lukáše. „To on mě přivedl ke Zlínu. Bylo to zhruba před třinácti lety. Děda o klubu pořád mluvil. Hlavně o tehdejším kapitánovi Miroslavu Okálovi. Pamatuji si, že hned první sezónu, kdy jsem začal fandit, Zlín vyhrál extraligu. Od té doby je to moje srdcovka,“ vzpomíná na fanouškovské počátky Lukáš, který právě vítěznou sezónu 2003/2004 považuje za hlavní důvod, proč mu klub učaroval.

Vzdálenost není překážkou

Svůj hokejový vztah neudržuje Lukáš jen na dálku. Za celou dobu vynechal pouze pár zápasů, jinak v hledišti stadionu Luďka Čajky nechybí. „Tím, že mám v práci dlouhý a krátký týden, tak se to dá zvládat. Jedu třeba v pondělí do Zlína, zajdu na hokej, přespím v hotelu a ráno jedu zpátky do Kolína,“ popisuje svůj hokejový režim Lukáš, který jedním dechem dodává, že vynaložený čas a peníze rád investuje tam, kde má srdce. Výši nákladů na jednu sezónu nechce prozradit. „Nekouřím, nehraju automaty, peníze obětuji ve prospěch toho, co mám rád.“ Hořkou volbou je mu vzdálenost, finance a v neposlední řadě i čas. „Cesta je často na dlouho, zvlášť teď v zimě. Někdy musím vyjet už o několik hodin dřív, nebo se zase vrátím až o půlnoci, abych byl ráno v práci. Přitom u nás v Kolíně plno lidí fandí Spartě, ale nejsou schopni jet na jejich domácí zápas. S tím souvisí další věc, kterou musím překonávat – pošklebky ostatních.“

Sny ve zlínských barvách

Profesí vychovatel v dětském domově si však narážky okolí nepřipouští. Pro svou vášeň nadchnul nejen přítelkyni, ale také jednoho spoluhráče z florbalového týmu, za který hraje. „Na domácím zápase se mnou ještě nebyl, na venkovní do okolí se mnou ale jezdí pravidelně. S přítelkyní jednou za čas vyrazíme do Zlína na víkend a děláme si výlety po okolí. Vrcholem pak je samozřejmě hokej,“ dodává v nadsázce Lukáš, který za největší klubovou osobnost považuje Petra Čajánka, sní o účasti Zlína v Lize mistrů a těší se, až v neděli převezme ocenění pro nejobětavějšího fanouška z rukou hokejového bojovníka Tomáše Žižky.

