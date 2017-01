Rozesmátý veterinář Tomica: V plášti a kravatě jsem hrál poprvé

Jaký to byl zápas?

„Těžký a tři body jsou důležité, protože jsme klidně mohli prohrát, nebo výsledek mohl být těsnější. Vítkovice hrozily, ale podržel nás Jánko (brankář Laco).“

V kravatě jste hrál asi poprvé, ne?

„Poprvé, před zápasem jsem si ještě utahoval uzel. (úsměv)“

Jak se vám v těch dresech hrálo?

„Byly pěkné. Na rozbruslení jsme si trochu říkali, že nám splývají s ledem, byl to trochu problém, ale zvykli jsme si. A to hlavní je, že je to pro dobrou věc. Nikomu to nevadilo.“

Dresy půjdou do aukce a výtěžek poputuje na konto chomutovské nemocnice. Zapojíte se do dražby?

„To ne, nechám to pro fanoušky. Pak ať je přinesou a my je klidně podepíšeme.“

Když Sparta měla vojenskou akci, trenér Jandač trénoval ve vojenském, nehecovali jste kouče Růžičku, jestli si plášť nevezme taky?

„Nehecovali, ale ptali jsme se právě asistentů a ti říkali, že je mají připravené. Ale nakonec ne a je to dobře, ať to máme my a trenéři ať vypadají jako trenéři.“

Říkali jste si, doktore Vondrko, doktore Tomico?

„Jo, prý já jsem veterinář a za tím je dlouhý příběh. Kluci si ze mě dělají srandu, protože táta chová králíky, tak proto jsem terčem vtípků. A Jakub Sklenář jak je malý, tak to byl dětský lékař. (smích) Užili jsme si to, byla sranda.“

Charitativní akce Pirátů

- dresy zamíří do aukce a výtěže poputuje na konto místní nemocnice

- během zápasu se rozdávaly poukazy na vyšetření

- dvě stovky zaměstnanců dostaly lístky na utkání

- o přestávce záchranáři předvedli resuscitaci

- akce by se každý rok měla opakovat

