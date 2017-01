Pardubice trápily Spartu. Škoda, že nejsem jako Selänne, litoval Hubáček

Dokázali jste si po pátečním vítězství v Třinci, že se dokážete zase měřit i s těmi nejlepšími?

„Takhle: Máme nula bodů, to je fakt číslo jedna. Ale dobrý zápas, dobrý výkon. Ukázali jsme tu změnu, která nastala. Samotná skladba, náplň tréninku, intenzita, to se zvedlo o dva levely. Jako by se do pardubické kabiny vrátil život. Trenéři jsou na hráče nároční, energičtí, ale na druhou stranu pozitivní. Jako hráč cítíte, že v nich máte oporu.“

To je největší změna?

„Ono to je celkově jiné. Systémové věci, trénink... Neděle odpoledne, dva zápasy za námi, ale jako hráč má člověk pocit, že od úterka na něčem intenzivně pracoval, aby dokázal předvést co nejlepší výkon. Vedlo to k zisku dvou bodů. Třinec, Sparta. Jenom dvou bodů... Ale i tak je to odrazový můstek do závěrečné fáze sezony. Ta je pro nás špatně rozehraná, bude ještě hodně těžká. Nechci, aby to vyznělo špatně vůči tomu, co bylo předtím., Ale jako hráč cítíte nějaký cíl.“

Nezačíná ve vás hlodat, že kdyby to přišlo o měsíc dřív, mohli jste řešit jiné věci?

„To je právě to nejhorší, co by si člověk mohl připustit. Prostě změna nastala, nechtěl bych ani popisovat, jak ta sezona dosud probíhala. Je to pryč, v Pardubkách se změnily poměry. Je to dobře, teď je jenom na nás, na hráčích, abychom dokázali zlepšit svoji výkonnost, prodali to líp na ledě a zachránili sezonu co nejlíp to bude možné.“

Když se vrátíme k utkání se Spartou. Povedlo by se vám ho zdramatizovat, nebýt dlouhé přesilovky na konci druhé třetiny?

„Co můžu říct, je subjektivní názor, ale pomohlo nám to. Dal se gól na 1:3, pak ještě nějaké vyloučení, gól na 2:3. Je to jeden z faktorů, který vám částečně pomůže vrátit se do hry. Sparta měla dobré pasáže především v první půlce utkání, jsou výborný mančaft. Ale celkově na naší střídačce bylo cítit nadšení a víra, že se to dá vyrovnat až do té 60. minuty. Jak jsou někdy dny, kdy odcházíte ze zápasu se spráskanou hlavou a jste jen naštvaní, tak tentokrát sice nevezeme nic, ale člověk do toho autobusu jde aspoň s fajn pocitem.“

Sám jste mohl dokonce ještě vyrovnat...

„To je škoda. Nejsem žádný šutér, nejsem Teemu Selänne, i když ho mám moc rád. Já nechci říct, že zavřu oči, ale vyberu si místo, kam chci trefit. Střílel jsem nahoru na vyrážečku, gólman to chytil, propadlo mu to těsně vedle tyčky. Škoda. Ale nebudu říkat ani smůla, ani štěstí, prostě jsem neproměnil.“

