Vary trápily mistra, nemají nic. Jsou to divné pocity, smutnil Skuhravý

Hráli jste vyrovnanou partii s lídrem ligy a úřadujícími mistry, ale prohráli jste. Jaké pocity se teď ve vás tedy mísí?

„Určitě by to bylo jiné, kdybychom prohráli 2:3 a celý zápas jsme tahali za kratší konec. Ale tím, že jsme vedli, tak pocity jsou divné. Dvě třetiny to bylo vyrovnané, odskočili jsme o dva góly a do padesáté minuty jsme vedli 2:0. Bohužel jsme pak inkasovali dva góly. A když to bylo 2:2, měli jsme tam ještě šanci, ale akorát v tom střídání jsme udělali faul, Liberec to potrestal a už se nám to nepodařilo ani v power play vyrovnat.“

Překvapil vás průběh zápasu?

„Hráli jsme dobře dozadu, příliš se nevylučovalo a plnili jsme úkoly, které jsme si řekli. Dali jsme dva góly, takové jednoduché. Ovšem řekli jsme si, že třetí třetinu chceme odehrát úplně stejně s tím, že nesmíme polevit a musíme dobře napadat. Bohužel jsme dvakrát inkasovali.“

Po Jelínkově vyrovnávacím gólu na 2:2 jste se hodně rozčilovali. Co se vám nelíbilo?

„V první okamžik jsem myslel, že to gólman měl a že mu to vypíchl, ale pak to možná bylo jinak... Teď to nemůžu hodnotit. V první okamžik to vyplynulo z emocí.“

Bodovat na ledě mistra by vám mohlo notně pozvednout psychiku, souhlasíte?

„Kdybychom uhráli nějaký výsledek, tak by nás to určitě zvedlo. Nebo kdybychom alespoň bodovali, pokusili se třeba v prodloužení něco zahrát nebo uspět na nájezdy. Bohužel jsme byli vyloučení a inkasovali rozhodující gól.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Karlovy Vary: Dělovka Skuhravého propadla až do sítě, 0:1 • VIDEO iSport TV