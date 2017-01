Seřvali jsme se a pak jsme to otočili, glosoval Hyka výhru Mladé Boleslavi

Po dvou třetinách prohrávali na olomouckém ledě 1:2 a nic nenasvědčovalo tomu, že by se v té poslední mělo něco zásadního změnit. Ale stalo se. A především díky dvěma gólům Tomáše Hyky, který vývoj utkání otočil a pomohl k tomu, že Mladá Boleslav vyhrála třetí třetinu 3:0 a důležitý souboj dvou kandidátů o postup do elitní desítky 4:2.

Tohle bylo mimořádně důležité vítězství, souhlasíte?

„To bylo sakra důležité vítězství. Kdybychom prohráli, Olomouc by se dostala před nás. Měla by ještě dva zápasy k dobru, to by nebylo dobré. Jsou to pro nás velmi důležité body. V posledních dvaceti minutách jsme ukázali, že můžeme hrát jako tým. Napadalo nám to tam a je z toho supervýhra a superbody.“

Proč až v poslední třetině? Po té druhé jste prohrávali 1:2…

„V kabině jsme si pak ale řekli, že takhle se o desítku nebojuje… A že musíme hrát úplně jinak, začít bojovat, hrát jednoduše. To jsme začali dělat a vrátilo se nám to tím, že jsme to otočili.“

Bylo v kabině po druhé třetině hodně rušno?

„Když to řeknu otevřeně, tak jsme se tam prostě seřvali. Bylo to nutné. Takhle se dál hrát nedalo.“

Zápas jste svými dvěma góly otočil vy. Pokaždé zblízka a pokaždé jste měl trochu štěstí, že jste byl přesně tam, kam se nakonec dostal i puk…

„To je pravda, to si člověk musí samozřejmě přiznat, na druhou stranu, kdybych si k té brance nenabruslil, k těm pukům bych se nedostal. Něco pro to člověk udělat musí.“

Do zápasu jste šli v poněkud rozdílném rozpoložení. Olomouc měla na kontě tři vítězství v řadě, navíc například v Brně, nebo v Litvínově, vy jste šli do duelu z dvou porážek…

„Na druhou stranu jsme věděli, že tady může každý porazit každého. My jsme v posledních dvou kolech nehráli špatně, ale dostali moc gólů, protože jsme nehráli tak dobře dozadu. V Olomouci to od nás naopak dvě třetiny nebylo ono. A pak jsme dokázali, že to jde. A taky jsme dokázali, že tu desítku chceme a že tenhle tým na to má.“

Olomouc - Mladá Boleslav: Zase Hyka! Poslal hosty do vedení, 2:3

Olomouc - Mladá Boleslav: Tomáš Hyka nadvakrát překonal Konráda a vyrovnal na 2:2