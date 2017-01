Köhler nejdřív šanci spálil, pak skóroval: Ta šance mě hrozně mrzela

Doma Hradec naposledy prohrál vloni, v listopadu nestačil na Plzeň. A pak to začalo, osm výher, trhal soupeře na kusy. Až narazil teď proti Kometě. Ztrácel 1:3, vytřískal bod, ale po prodloužení padl 3:4. „Brno je kvalitní mančaft, prohrávali jsme o dva góly, ale dokázali se vrátit. Proti takovému soupeři to není úplně snadné,“ ulevil si Bedřich Köhler, že jeho parta neodešla úplně s prázdnou.

Překvapila vás něčím Kometa, že teď to nešlo tak snadno jako třeba minule s Chomutovem, který jste rozdrtili 9:3?

„Poslední zápasy nám šly, když to řeknu trochu blbě, lehce. Dávali jsme hodně gólů, odskakovali jsme soupeřům do výraznějšího vedení a hrálo se nám dobře. Věděli jsme, že zápasy, jaký byl dnes, přijdou. My musíme umět i výsledky ubojovat, ne vždycky to bude o tom, že si užijeme kombinace do prázdné branky.“

Urvali jste bod díky vašemu vyrovnání. Co vás ale napadlo, když jste chvíli předtím netrefil poloprázdnou bránu?

„Nejdřív mě to hrozně mrzelo, dostal jsem výbornou nahrávku. Měl jsem jenom nastavit hůl, ani nevím, co se stalo, jen jsem viděl, jak se puk prohnal rohem. Strašný. Honily se mi v hlavě různé myšlenky, nakonec to tam naštěstí spadlo za 10 sekund.“

Není jeden bod po těch grandiozních domácích výkonech pro Hradec málo?

„Bereme ho, bereme. Dva by byly výborné. Ale dostali jsme se do zápasu z toho, že jsme prohrávali 1:3. Buďme pokorní. Brno je výborný mančaft, ten bod je dobrý.“

A jak komentovat výkon Jaroslava Bednáře? V posledních zápasech nasbíral 10 bodů, proti Kometě tři...

„Potvrdil pozici našeho lídra. A řeknu vám jedno, u té první branky, jak dával na 1:0, jsem byl jen jako divák a koukal, jak to tam švihl mezi nohy.“

Překvapil i vás?

„Hodně. Byla to přesilovka 5 na 3 a on si při ní dovolí takovou střelu... On to hlavně chtěl, tím jsem si jistý, o to je celá situace lepší. Podal výborný výkon, táhnul nás, velmi dobře diriguje přesilovky, umí nám vyhrávat zápasy. My z jeho práce a zkušeností těžíme.“

