Sebrali jim výhru? Malec skočil do branky úmyslně, zlobil se Kukumberg

Jeho slova dokazuje i zpomalený záběr. Malec přijel do vlastního brankoviště a najednou skočil do tyče. Bez cizího přičinění. „Kdyby to neudělal, zasouval jsem tam puk. Rozhodčí to posoudili, jak posoudili,“ dodal Kukumberg.

Věděl, že podle regulí nesmí verdikt sudích v den utkání komentovat, proto byl opatrný ve svém komentáři. Sudí hru přerušili a nechali vhazovat v obranném pásmu Komety, ta se žádného postihu nedočkala.

„Jestli si to dobře pamatuji, tak v posledních dvou minutách by za něco takového měl být nájezd. Nebo myslím, že se to tak píše v pravidlech,“ pokrčil rameny slovenský útočník v barvách Hradce. Ale tím pro něj celá situace skončila: „Musíme to vzít jako fakt, hodnotit to ani nemůžeme. A taky jsem tam neměl nic vymýšlet, dát rovnou gól. Byli bychom dávno v šatně.“

