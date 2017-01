Fantastický Bartošák odrazil nápor Sparty: Věděl jsem, že všechno chytnu!

Vybral si smůlu v pondělí. Večer před zápasem vyrazil v Praze do města, risknul jízdu na černo a v metru ho zkásli revizoři. V úterý už nebyl padouch, ale hrdina. Doslova. Patrik Bartošák předvedl na Spartě jeden z nejlepších brankářských výkonů sezony, pochytal 44 střel a dotáhl Vítkovice k výhře v zápase, ve kterém byly pod enormním tlakem. Jestli tohle viděl trenér reprezentace, musí mít před pondělní nominací na Euro Hockey Tour pěkně zamotanou hlavu. „Věděl jsem, že všechno chytnu,“ říkal Bartošák, který fantastický večer podtrhl čistým kontem.

Docela jste si zachytal, moc jste se nenudil, co?

„To jo, bylo to záživné: Hlavně teda v té první třetině, tam měli dost střel. A hlavně byli docela aktivní v jejich přesilovkách, ale kluci mi hodně pomohli. Zvládli jsme to, super.“

Umím si představit, že tohle je přesně ten zápas, co gólmana hodně baví. Souhlasíte?

„Je to tak. Já se cítil výborně hned od začátku. Párkrát jsem si sáhl na puk a cítil jsem sebevědomí. Já jsem prostě věděl, že každou střelu dneska chytnu. Byl to jeden ze zápasů, kdy se člověk fakt cítí super.“

Nepřišel vám místy váš výkon až moc defenzivní? Sparta vás přestřílela, měla místy drtivý tlak.

„Já bych neřekl defenzivní. My takhle prostě hrajeme nejlépe, ze zabezpečené obrany. Soupeři se k nám dostávají do pásma, ale my hrajeme obranu tak výborně, že je nepouštíme do vyložených šancí.“

Třeba za stavu 2:0 to v závěru vypadalo, že si zápas pohlídáte. A najednou jel Jaroslav Hlinka sám na branku…

„Naštěstí mu to uteklo. On puk zpracoval asi metr přede mnou, naštěstí. Hned jsem věděl, že nebude střílet. Zkusil mě natáhnout a já to vykopl bruslí, naštěstí.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Vítkovice: Hlinka se probojoval do úniku, na Bartošáka však nevyzrál • VIDEO Tipsport TV

Vítkovice dokázaly porazit Spartu počtvrté sezoně, vy jste k tomu dneska přispěl nulou. Jak moc si toho ceníte?

„Je to super. Po šňůře zápasů, kdy jsme dostávali góly, jsme to v obraně zase zvládli výborně. To je pro tým velká vzpruha. A pro mě osobně je nula taky super, vždycky se hodí (usměv).

Co je vašim kouzlem, že na Spartu letos takhle umíte?

„Já bych to ani nenazýval kouzlem, všechny čtyři výhry byly takhle ubojované. Ani jedno vítězství se nám nestalo, že bychom je převálcovali. Vždycky to byla zodpovědně odvedená práce odzadu, dopředu. Kluci bojovali, a proto jsme to zvládli.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Vítkovice: Bartošák v bráně čaruje, domácí hráče trápí • VIDEO Tipsport TV

Překonat vás dokázal jen Tomáš Netík, ale rozhodčí po poradě u videa gól neuznali. Věděl jste hned, že puk tečoval vysokou holí?

„Já si nepamatoval, kde to vůbec trefil. Ale kluci říkali a naznačovali, že to platit určitě nebude. Pak jsem se koukal na fanoušky a ti se taky netvářili, že by tomu zrovna věřili (směje se).“

Po zápase v Chomutově jste zůstávali v Praze, pomohlo vám to?

„Jo, šli jsme se projít do města a pak s klukama na večeři. Dostali jsme dokonce pokutu v metru za jízdu na černo. Říkali jsme si, že nás nechytí a bohužel. Vybrali jsme si tu smůlu včera, ne dneska (směje se).

Snažil jste se tu pokutu ukecat?

„Vůbec ne. Já si dělal před poslední zastávkou srandu, že nás chytne revizor. Bum a za chvíli nás už paní kasírovala.“