Frustrovaný Vrána sejmul Tybora: Bouchly mi saze, byla to chyba

Do zápasu s Vítkovicemi vstoupili hokejisté Sparty aktivně. Měli celkem 44 šancí, ale všechny jim vychytal brankář Patrik Bartošák. Hosté nakonec vyhráli 2:0. S dlouhým bezbrankovým stavem přibývala frustrace, která se začala projevovat. Na konci třetí třetiny totiž sparťanský útočník Petr Vrána neunesl nátlak emocí a pustil se do hostujícího Radoslava Tybora. „Trochu ve mně bouchly saze. Mrzí mě to. Byla to chyba,“ přiznal někdejší hráč New Jersey Devils.

Ani na čtvrtý pokus se vám nepovedlo porazit Vítkovice. V úterním domácím utkání jste měli celkem 44 střel, ale všechno pochytal gólman Patrik Bartošák a prohráli jste 0:2. Jaký byl podle vás zápas?

„Výborně jim zachytal brankář. Co si budeme nalhávat, nebyli jsme vůbec produktivní. Měli jsme sice moc střel, ale spoustu jich Bartošák viděl. Je velice dobrý gólman na to, aby si s nimi poradil. No a Vítkovicím se to dvakrát odrazilo a hned šlo do brány. Těžko bychom v úterý trefili fotbalovou bránu.“

Tomáš Netík se ve druhé části zápasu prosadil, ale gól mu kvůli vysoké holi nakonec nebyl uznán. Viděl jste tento moment?

„Ano. Mysleli jsme si, že to bude vysoká hůl. Střela bylo opravdu vysoko. Nedá se nic dělat. Rozhodčí rozhodli a branka neplatila.“

V první třetině byl poměr střel na bránu 19:3 ve váš prospěch, ale z gólu se radovaly Vítkovice...

„Když jsme nastoupili do utkání, tak jsme byli energičtí a šli rychle do tlaku. Snažili jsme se udržet v jejich pásmu. Nepovedlo se. Samozřejmě, že během zápasu docházejí síly. Čas utíkal a skóre bylo stále o jeden gól. Snažili jsme se, ale bohužel nám to nevyšlo. Mrzí mě, že jsme nedali ani jednu branku. Máme v mužstvu dost hráčů, kteří by ho dali.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Vítkovice: Vrána nesmyslně srazil Tybora, strhla se pak šarvátka • VIDEO Tipsport TV

Recept na vítkovického soupeře jste si během nynější základní části nenašli ani v jednom střetnutí. Čím si myslíte, že jsou Vítkovičtí proti Spartě tak dobří?

„Všechny zápasy vyhráli. S tím už nic neuděláme. Stejně jako my máme dobrou sérii s Pardubicemi, tak Vítkovice jí mají s námi. Naše produktivita byla proti nim prostě slabá a oni to ubojovali. Neproměnili jsme mnoho našich velkých šancí. Neřekl bych nic, kdyby byly naše střely z dálky, ale stříleli jsme na jejich bránu zblízka. Takhle se nedá vyhrávat!“

Ke konci třetí třetiny jste měl po přerušení hry potyčku s Radoslavem Tyborem. Následně jste poté zamířil na trestnou a soupeř dal druhou branku. Co se vlastně stalo?

„Něco jsme si řekli. Z jeho strany to bylo poměrně neslušný a následně potom neměl chuť nic řešit. Tohle se běžně stává při hokeji. Samozřejmě jsem byl v tu chvíli pořádně vynervovaný a udělal jsem blbost. Byla to moje chyba.“

Řekl byste tedy, že ve vás bouchly saze?

„Trochu ano. Došlo k tomu ke konci utkání a my nebyli schopní dát gól. Lehce jsem byl frustrovaný. Zkrátka se mi nelíbilo, co Tybor řekl a zakročil jsem.“

Extraligová tabulka v rozmezí třetího až sedmého místa je poměrně vyrovnaná. Očekáváte ještě tuhý boj o body?

„Určitě. Ještě zbývá dost zápasů. Extraliga je v současnosti velmi vyrovnaná. Není tomu jako dřív, kdy byly větší bodové rozdíly. Musíme dál bojovat. Měli jsme možnost proti Vítkovicím, ale nezvládli jsme to.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Vítkovice: Domácí se radovali z gólu, kvůli vysoké holi ho sudí neuznali • VIDEO Tipsport TV