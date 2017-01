Kometa vítá zpět Hrušku. Ve Finsku se neprosadil, odehrál jen 22 zápasů

Hokejová Kometa Brno vítá zpět jednoho ze svých stěžejních hráčů. Jan Hruška (31) končí po pouhých dvaadvaceti zápasech ve finském Kärpätu Oulu a vrací se do české extraligy, kde by se měl okamžitě zařadit do brněnského kádru. Finský klub jeho odchod potvrdil na svém webu a server Eliteprospects uvádí, že člen širšího reprezentačního kádru je zpět v Kometě.