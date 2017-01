Liberec - Zlín 4:2. Prezidentský pohár na dosah, mistr vede o 11 bodů

"Byl to těžký zápas, ale opět jsme ho zvládli vítězně. Myslím si, že naše předvedená hra byla dobrá a zaslouženě jsme získali všechny tři body. Po celou dobu utkání jsme vedli, diktovali jsme tempo hry a zápas a výsledek jsme měli pod kontrolou," řekl Bulíř po páté výhře Liberce ve vzájemných zápasech za sebou.

Bílí Tygři byli od úvodu aktivnější. Kašík si ještě poradil se střelami Svačiny a Valského, který ale ve čtvrté minutě už asistoval u vedoucího gólu. Jeho přihrávku zpoza branky přes brankoviště Kašík neodvrátil a Bulíř otevřel skóre.

Zlín se snažil odpovědět a Lašáka prověřil dvakrát v rychlém sledu z mezikruží Ostřížek. Další možnost hostů měl při Dernerově vyloučení Ondráček, ale zblízka libereckého gólmana nepřekonal. Domácí při plném počtu hráčů na ledě opět hrozili a Ordoš v dobré pozici těsně minul.

Kašík podržel svůj tým po střele Pyrochty z mezikruží a devět sekund před koncem první třetiny při Matějíčkově trestu už inkasoval. Valský ještě v první šanci bekhendem neuspěl, ale vzápětí po rychlé kombinaci Bulíře a Jelínka zakončoval do odkryté branky.

"Bylo to super sehrané. Měli jsme to nacvičené, ale teď to vyplynulo ze hry. Už jsme chtěl z toho místa odjet, Jelen (Jelínek) mi to tam super posunul a měl jsme tam prázdnou bránu," popsal útočník Jakub Valský, který skóroval v pátém utkání po návratu ze Slovanu Bratislava z KHL podruhé. "Od té doby, kdy jsem se vrátil, tak jsme vyhráli všechny zápasy, takže to je super," těšilo hlavně Valského.

Zlín se v úvodu druhé části snažil zkorigovat stav a Lašák musel krýt pokusy Chytila a Ondráčka. Další chvíle ale patřily opět favoritovi. Při přesilovce čtyř proti třem měl Kašík štěstí, že po Jelínkově ráně ztlumil kotouč tak, že skončil těsně mimo. Potom ve vlastní přesilovce zlínský gólman při rozehrávce trefil napadajícího Valského, ale puk stihl vyrazit.

Pouhé dvě vteřiny po skončení oslabení Bílí Tygři znovu udeřili. Kapitán Radivojevič se prosadil mezi dvěma protihráči a přesnou střelou z mezikruží k pravé tyči upravil na 3:0. Další možnost měl Jelínek. V 36. minutě se dočkal snížení Zlín, když se při Radivojevičově pobytu na trestné lavici trefil od modré čáry Kotvan.

Po 40 sekundách závěrečného dějství se radovali opět hosté. Veselý uvolnil zpoza branky Okála, který sice napoprvé Lašáka neprostřelil, ale z dorážky už uspěl. Liberec opět zabral a Kašík několikrát podržel svůj tým. Ve 49. minutě ale už znovu kapituloval. Bližňák vyhrál vhazování pro Ševce a pak jeho střelu od modré čáry šikovně tečoval.

"Byl to velmi důležitý moment, protože Zlín se dostal na dostřel jediné branky. My jsme však našli rychlou odpověď, brzy jsme získali zpátky dvougólové vedení a nedopustili jsme tak žádné drama. Skóroval jsem po dlouhé době, takže jsem velmi rád, že jsem se konečně trefil a pomohl týmu k vítězství," řekl Mário Bližňák, který trefil poprvé od 28. prosince, kdy se prosadil při výhře 3:2 právě na ledě Zlína.

Další možnost měl Ordoš, ale po blafáku minul. Stav už se nezměnil ani při dvou přesilovkách domácích, při kterých měli šance Valský a Bartovič. "Liberec vyhrál dneska zaslouženě. My jsme střídali dobré okamžiky se špatnými, Liberec hrál naopak celý zápas velmi dobře. Za stavu 3:0 to vypadalo rozhodnuté, nadechli jsme se, ale šancí jsme moc neměli," uvedl trenér Zlína Martin Hamrlík.

Bílí Tygři Liberec - PSG Zlín 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Bulíř (Valský), 20. Valský (P. Jelínek, Bulíř), 30. Radivojevič (Bulíř), 49. Bližňák (Ševc) - 36. Kotvan, 41. Okál (O. Veselý). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Hynek, Zíka. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 5076.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Pyrochta, Derner - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - Valský, Bulíř, Radivojevič - Svačina, P. Jelínek, Ordoš - J. Mikyska, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Žižka, Řezníček, Gazda, od 41. navíc Padrnos - D. Šťastný, P. Holík, Říčka - Bukarts, Popelka, J. Ondráček - Okál, Chytil, O. Veselý - Gago, Honejsek, Ostřížek - od 41. navíc Karafiát. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

