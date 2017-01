Kouká se na to krásně, cení si Bulíř jedenáctibodového trháku Liberce

Přitom Zlín dokázal v poslední době mužstva z elitní šestky porážet. Až na vás.

„Jasně, věděli jsme, že se jejich hra oproti začátku sezony zvedla a že to šlo nahoru. Měli jsme na ně přípravu a na zápas jsme se pečlivě soustředili. A vyplatilo se nám to. Jsou to pro nás důležité tři body.“

Vaše formace dala tři góly. Hrajete spolu teprve od poloviny ledna, cítíte, že se již sehráváte?

„Jsem rád, že se to konečně povedlo. Předtím jsme moc nebodovali, ale teď si to sedlo. Od všech kluků v lajně to bylo cítit, že to chceme prorvat a týmu konečně pomoci góly a dostat ho do vedení, což se nám povedlo. Jsme za to rádi.“

VIDEO: Podívejte se na Bulířův gól:

Liberec - Zlín: Michal Bulíř poslal Bílé Tygry do vedení 1:0 • VIDEO Tipsport TV

Rodí se nová úderná trojka?

„O tom bych nemluvil, jeden zápas ještě nedělá statistiky. Ovšem byl bych samozřejmě rád, kdyby to trvalo a kdybychom si takhle pomáhali a padalo nám to tam. Jakub Valský přišel z KHL a bylo na něm vidět, že má do hry velkou chuť a že si to chce užít a pokračovat v minulé sezoně. Myslím, že se do toho dostal a že je to super hráč, který nám hodně pomůže.“

Na ledě k sobě pasujete, že?

„Myslím, že Valda se k nám hodí důrazem a přímočarostí. Hodně nám toho odbruslí a vybojuje, je schopný puk získat a my z toho můžeme těžit. Bylo to vidět i u mého gólu, když po buly získal puk, který tam ležel a on ukázal svůj důraz. Myslím, že v tom nám hodně pomůže.“

A extraligu již vedete o jedenáct bodů. Co to s vámi dělá?

„Kouká se na to krásně, ale chce to zůstat na zemi a neustále pracovat jako do teď. Ať je náskok jakýkoliv, v žádném případě nesmíme polevit, furt je to vrtkavé. Je to důležité i pro psychiku. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát a udržet si náskok na špici.“