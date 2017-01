Boleslavský hrdina Žejdl: Hra líbivá není, ale věřím, že se zvedáme

Zápas to koukatelný nebyl. Jak utkání plynulo, tak bylo jasné, že může rozhodnout jediná trefa. Vyrovnanou bitvu mezi Mladou Boleslaví a brněnskou Kometou, ve které kralovali především brankáři, rozsekl gól Lukáše Žejdla. Po výborné práci Klepiše prostřelil hostujícího Čiliaka. „Před zápasem jsme si řekli, že budeme hrát odzadu. Vyhráli jsme 1:0, přesně tak jsme si to představovali,“ usmíval se hrdina zápasu.

V utkání nebylo moc šancí, pomohlo vám hodně Kvapilovo neproměněné trestné střílení?

„Tam se lámal zápas. Jinak to byly takové šachy a nájezd podle mě rozhodl. Kdybychom dostali gól, tak se to bude těžko otáčet. Brandon (Maxwell) nás podržel, to nás nakoplo.“

Vy jste měli ve druhé třetině mírnou převahu, ale gól jste nedali. Mrzelo to hodně?

„My jsme si před zápasem říkali, že 0:0 je dobrý výsledek, že budeme hrát odzadu. Co tam spadne, to tam spadne. Spadnul tam nakonec jeden gól a my jsme vyhráli 1:0, přesně tak jsme si to představovali.“

Byl to právě Váš gól, tak co k němu můžete říct?

„Tak to bylo štěstí, já jsem prohrál buly, a Klépa (Jakub Klepiš) to výborně vystihnul na modré lajně, krásně mi to dal a já už jsem byl sám před bránou.“

Bylo hodně znát, že Kometa není ve své kůži nebo je to znak toho, že Boleslav se přece jen začíná zvedat?

„Já doufám, že se začínáme zvedat, i když ten hokej není líbivý. Co se týče Komety, ta na začátku sezony hrála výborně, nechci říct, že hraje špatně, ale na začátku byli opravdu výborní.“

Vy jste s Kometou letos odehráli tři zápasy, pokaždé to byly prohry o docela dost branek, padalo toto před utkáním v kabině?

„To bych ani neřekl. My jsme si řekli, že budeme hrát odzadu a ta doba když jsme od nich dostali hodně gólů byla v době, kdy jsme dostávali hrozně moc branek v oslabení. Kometa hrála lépe také na začátku sezóny a teď jim to tam tolik nepadá.“

Byl to trošku typ hokeje, který Boleslav předváděla v minulé sezóně?

„Já myslím, že loni jsme hráli jiný hokej, hodně aktivní a když jsme propadli, tak jsme to ještě stihli napravit. Teď když propadneme, tak dostáváme góly, takže my se vážně soustředíme na obranu.“

Jako hrdina zápasu se dá označit Brandon Maxwell, který během krátké doby vychytal druhé čisté konto za Boleslav, co byste řekl k němu?

„Je to kvalitní gólman, má výbornou práci s holí a my si vážíme, že vychytal teď dvě nuly. Minule v Třinci a dnes je ta nula možná ještě důležitější.“

Vás čeká v neděli cesta do Zlína, na který umíte zahrát, ale který se v lednu tradičně zvedá. S čím tam pojedete?

„Pro nás je teď každý zápas play off a my jsme na tom bodově úplně stejně. Bude to zápas o šest bodů. Tak to musíme brát a jet tam s tím.“