Fantastický Maxwell vynuloval Kometu: Nic zvláštního, je to moje práce

Stal se neprůstřelným. Brandon Maxwell vynuloval trápící se Kometu, vychytal i trestné střílení Marka Kvapila, celkem si připsal 28 zákroků a výrazně pomohl Mladé Boleslavi k důležitému vítězství 1:0. I kdyby hráči Brna ještě po zápase pálili na amerického brankáře jeden puk za druhým, asi by se netrefili. „Spoluhráči mi to hodně zjednodušili,“ dodal skromně boleslavský brankář.

Boleslav se nevzdává, naopak začíná naplno bojovat o postup do play off. Při domácím zápase s Kometou předvedli Středočeši výborný týmový výkon, po němž si odnesli zasloužené tři body. „Tým hrál výborně, spoluhráči zblokovali několik střel a hodně mi práci zjednodušili. Mojí prací je zastavovat puky, nic zvláštního,“ ocenil 25letý gólman své spoluhráče.

Bývalý brankář Vítkovic a Pardubic, odkud byl na konci minulého roku kvůli osobním neshodám vyhozen, předvedl v zápase 28 zákroků. Některé z nich byly opravdu parádní, fanoušci byli nadšení. Po zápase si Maxwell užíval děkovačku. „Jsou tady vynikající fanoušci, mají rovněž velký podíl na dnešním vítězství. Byli skvělí, dodali týmu hodně energie a výhru si už zasloužili.“

Brankář, který prošel americkým mládežnickým výchovným programem, zapsal po příchodu do Boleslavi už druhé čisté konto. Po Třinci vynuloval také Kometu. „Je to týmové čisté konto, druhé co jsem tady. Hodně vděčím mým spoluhráčům. Hokej je týmová hra a dnes jsme odehráli velmi dobrý zápas,“ uvedl.

Snad až na hráče a příznivce Komety, byli z Maxwellova výkonu nadšení všichni. „Je to kvalitní gólman, má výbornou práci s holí. Vážíme si, že teď vychytal dvě nuly,“ řekl útočník Lukáš Žejdl, jediný střelec zápasu. „Velmi nás podržel gólman,“ dodal boleslavský asistent trenéra Boris Žabka.

Rodák z Floridy přišel do Mladé Boleslavi na začátku letošního roku. Když naskočil mezi tři tyče, už tam nikoho jiného nepustil. Ani jasnou jedničku Jana Lukáše, který do té doby nechyběl v jediném zápase „Trenéři jsou tady výborní, kluci tvrdě pracují při zápase i při tréninku. Jsem zde nadmíru spokojený,“ neskrýval Maxwell nadšení z nového působiště.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:32. Žejdl Hosté: Sestavy Domácí: Maxwell (Lukáš) – T. Voráček, Stříteský, Hanzlík (C), Kurka, Kučný, Bernad, Štich – Lenc, Musil, Hyka – Pacovský, Klepiš, Orsava – Látal, Vampola (A), Urban – Žejdl, Jonák. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Trška, Malec, Bartejs, L. Vágner – J. Káňa, Čermák (C), Vincour (A) – M. Kvapil, Hruška, H. Zohorna – Dočekal, V. Němec, Haščák – R. Zohorna, F. Dvořák, Mallet.