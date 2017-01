Z trestné lavice puk hrát nesmíš! Hanzl učil Litvínov hokejová pravidla

Diváci pískali, popravdě ani hráči soupeře moc nechápali, co se to děje. Rozhodčí v Litvínově překvapili i třinecké Oceláře vyloučením domácího hráče. Robin Hanzl hrál puk z trestné lavice. A protože se ho dotkl dřív než skočil bruslemi na led, dostal dvě minuty za nedovolené bránění. "Příště si už na to dám pozor, tohle pravidlo jsem neznal," řekl Hanzl. Třinec v nabídnuté přesilovce otevřel skóre zápasu a nastartoval svou kanonádu. Na kuriózní vyloučení se podívejte v přiloženém videu.