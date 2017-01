Bývalý kápo Komety a mistr nájezdů Brabenec: Mám tip na další posilu

K nedávnému návratu Jana Hrušky z finského Kärpätu Oulu přidává hokejová Kometa Brno další comeback. Vrací se jí útočník Kamil Brabenec, odchovanec a 40letý veterán, který do pátku oblékal na Slovensku dres Nových Zámků. V Brně býval po návratu do extraligy kapitánem, ve slovenské nejvyšší soutěži vyhrál v posledních dvou sezonách bodování. Pokud kluby stihnou vyřídit formality, nastoupí za Kometu už v neděli večer proti Plzni.

Ještě v prvoligových dobách Komety byl Kamil Brabenec jedním z prvních odchovanců, který byl ochoten pomáhat Brnu v návratu na výsluní. Před šesti roky už uzavřel kariéru a v mateřském klubu se chystal na dráhu funkcionáře, než svůj názor přehodnotil a zamířil na Slovensko.

Odtud, konkrétně z Nových Zámků, ho Kometa bere zpět. Ze dna slovenské extraligy jde Brabenec hrát o nejvyšší mety v Česku. „Kdybych se bál, že to bude moc velký skok, nemá cenu sem vůbec chodit. Věřím, že Kometě mám čím pomoct, mám jí co dát a taky jí to dám,“ připravuje se.

Jde pro vás o hodně emotivní transfer?

„Výzva je to obrovská. Udělám všechno pro to, abych předvedl to nejlepší, co dovedu. Nemusíme se vůbec bavit o tom, že je pro mě Kometa srdeční záležitostí, a pokud se to podaří dotáhnout do konce, strašně rád si za ni zahraju. Kometa byla jediným klubem, o kterém jsem byl ochoten uvažovat.“

Oproti letům, kdy jste v Brně působil, má Kometa silnější kádr a velké ambice, vnímáte to?

„Její výsledky jsem sledoval, ale zápas jsem v sezoně ani jeden neviděl. V Nových Zámkách byl taky kvalitní kádr, odehrávalo se to tam ale za situace, jaká byla právě v Kometě po návratu do extraligy. Kádr se ze dvou částí dával dohromady, půl roku si to sedalo, než se začalo něco hrát. Je potřeba, aby se sešlo hodně maličkostí. Nové Zámky mají taky kvalitní hráče, mladé. S Kometou bych to ale nesrovnával. Stejně jako bych nesrovnával kvalitu české a slovenské extraligy.“

Co třeba v nájezdech, jejichž proměňováním jste kdysi v Brně exceloval?

(usměje se) „Taková sláva to letos nebyla. Tehdy v Brně to byl ten typ období, kdy se hráči daří všechno. Neříkám, že z deseti dám teď deset, ani že nedám ani jeden. Nějaké se mi proměnit podařilo. Tehdejší série byla ale jedinečná.“

Dával jste je tehdy v takové formě, že jste byl nezastavitelný?

„Když se daří a funguje hlava, dovolí si hráč daleko víc, to je jasné. Vždycky je to lepší než v depresích vymýšlet ptákoviny, hrát v křeči. Vzpomínám si, že když jsem nájezdy tehdy začal proměňovat, sedával jsem pod trenérem Pazourkem třeba půl zápasu na lavičce. Přesně vám teď už neřeknu, v jakém jsem byl tehdy rozpoložení.“

Nevzal jste si s sebou do Brna ještě nějakého obránce? Jednoho by Kometa asi uživila.

(směje se) „Tip na jednoho mám, ale to nebudu říkat do médií, na toho dám tip vedení Komety.“

Richard Stehlík, který v kádru Nových Zámků taky figuroval, to není?

„Ne, ten byl na soupisce jen krátce vloni v létě a pak odešel jinam. Ze Slovenska se dá angažovat kvalitní hráč, řada z nich se v české extralize prosazuje. Potřebujete ale taky štěstí na spoluhráče, zapadnout do týmu, do jeho taktiky. Taky se stane, že to do sebe nezapadne.“

Očima Nových Zámků „Ve středu nám Kamil oznámil, že má vážné zdravotní problémy v rodině, a proto požádal o uvolnění. Chce být doma s rodinou. S Kamilem jsem se dohodl, že odehraje ještě páteční zápas v Popradu, a pak ho uvolníme. Zároveň nám vedení Komety Brno slíbilo pomoc při hledání adekvátní hráčské náhrady, na čemž se intenzívně pracuje.“ František Sucharda, prezident Nových Zámků

