Hübl přišel o hattrick. Oddechl jsem si, nemusím platit, smál se

Derby. Přímý souboj o šestku zaručující přímý postup do čtvrtfinále. V nedělním utkání Tipsport extraligy mezi Chomutovem a Litvínovem bylo o náboj postaráno dlouho dopředu. Pro „Chezu“ zápas urval Viktor Hübl, který Piráty skolil dvěma góly. Svému týmu tak zařídil výhru 2:1. „Byl to vyrovnaný zápas, štěstí se jen přiklonilo k nám,“ hodnotil s chladnou hlavou litvínovský špílmachr. Přitom o hattrick ho připravilo pár desetin vteřiny.

Puk se šoural do sítě. O vítězi bylo jasno. Litvínov slavil výhru nad domácími Piráty. V první chvíli se zdálo, že při power play Viktor Hübl dokonal hattrick. Nestalo. Po zhlédnutí videozáznamu sudí branku neuznali. Kotouč přešel brankovou čáru po vypršení šedesáti minut, k třetí trefě mu chybělo velmi málo.

„Když to rozhodčí zkoumali, ani jsem to neřešil, protože bylo jasné, že jsme vyhráli. Když ho neuznali, tak jsem si oddechl hlavně kvůli tomu, že nemusím nic platit do kasy nebo připravovat svačinu do šatny,“ usmál 38letý lídr Litvínova.

Přesto si ulevil. Skóroval po sedmizápasovém půstu. Fanoušci už si jeho (ne)produktivity hojně všímali. Během rozbruslení se mu nezamlouvala hokejka, a tak sáhl po další. Vybral dobře. „Dobrá volba,“ mrkal po utkání. A to navíc příští utkání pro něj bude 1000. v nejvyšší české soutěži.

Hlavně díky němu Litvínov uhájil šestou pozici, sedmý Chomutov totiž před duelem ztrácel pouhé dva body.

Derby pro Hübla bylo specifické i z jiného pohledu. Dlouhá léta válí v černožlutých barvách, ale bydlí v Jirkově, který leží hned vedle Chomutova. Domů to včera měl deset minut. „S kamarády, co byli na tribuně, jsme plánovali zajít na pivo, ale když zápas skončil, říkali mi, ať radši nechodím,“ smál se chomutovský rodák.

Byl to on, kdo včera otevřel skóre. V brejku přetlačil Marka Tomicu a i přes nedovolený zákrok soupeře bekhendem dokázal uklidit puk pod horní tyč. To běžela teprve čtyřicátá vteřina druhé třetiny. Jan Rutta sice do poloviny zápasu vyrovnal, ale v čase 48:12 Hübl znovu trestal. Zmatky před Jánem Lacem ukončil svižnou střelou mezi betony – 2:1.

„Byl to vyrovnaný zápas, šance měly oba týmy. Měli jsme trochu i štěstí v koncovce, to asi rozhodlo,“ přiznal Hübl.

Jinak to byl ubojovaný zápas, nic pohledného. Avšak hrál se před solidní kulisou. Atmosféra by byla ještě lepší, kdyby se oba tábory vyhnuly zbytečným urážkám soupeře. To je však jev, který se z extraligy jen tam nevymítí, zvlášť když to kluby neřeší.

Jinak euforie v litvínovské šatně byla veliká, tým ukončil sérii tří porážek v řadě, celkem z posledních jedenácti zápasů prohrál sedmkrát.

„Na každý tým přijde krize, během ní je potřeba pořád tvrdě pracovat a ono se to otočí. Před tímto zápasem jsme mysleli na šestku, je důležité, že jsme vyhráli. Přímý postup do čtvrtfinále je náš cíl,“ netajil gólman Michael Petrásek, jenž zastoupil Jaroslava Januse.

