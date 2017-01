Liberec padl s posledním a Radivojevič se zlobil: Chyběla nám pokora!

Co se s vámi stalo?

„Chyběla nám pokora. Vedli jsme 3:1 a mysleli jsme si, že už to bude lehký zápas. Měli jsme tam dvakrát třikrát prázdnou bránu a ještě jsme si to vraceli. To je ta pokora. Měli jsme zatlouct poslední hřebík, ale štěstí se pak otočilo k lepšímu mužstvu. Pardubice čekaly na chyby a dokázaly je využít. Tentokrát jsme si vyhrát vůbec nezasloužili.“

Mohlo hrát roli i určité podcenění? Pardubice jsou poslední.

„Nemluvím o podcenění, ale o pokoře. Vedeme 3:1 a myslíme si, že si to budeme házet do prázdné brány, jenže takový mančaft na to tady bohužel nemáme. Když máme šanci, máme dát gól a ne z toho dělat exhibici. A proto to takto dopadlo. Musíme se vrátit k poctivé práci a k tomu, co jsme doteď hráli.“

Takže to bylo spíše o vás než o soupeři?

„Nerad bych podceňoval Pardubice, ony pak hrály výborně. Ale když jsme měli zatlouct ten hřebík, tak jsme ho nezatloukli a Pardubice to potom zaslouženě otočily a vyhrály.“

Vy jste ztratil puk před vyrovnávacím gólem na 3:3.

„Ano, ztratil. Každý děláme chyby, ale nebudu se z ničeho zodpovídat, ale jak říkám, všichni do jednoho takto nemůžeme hrát. Nezasloužili jsme si to, Pardubice zaslouženě vyhrály.“

A dostali jste šest gólů, poprvé v sezoně.

„Tentokrát jsme si je dávali i sami, ale opakuji, bylo to o pokoře. Měli jsme to dobře rozehrané, začali jsme dobře, ale nemůžeme hrát na krásu, ale na účel, abychom dávali góly. Myslím si, že tohle musíme zlepšit.“

Musel jste jako kapitán hodně zvyšovat hlas?

„To ne, nejvíce mě to mrzí u Janka (Lašáka), protože Janko chytal dobře, ale my jsme mu při některých gólech moc nepomohli. Musíme o tom popřemýšlet, do půlnoci, ale pak je nový den, oddychneme si a v úterý jdeme zpět do práce.“

Je těžké udržet koncentraci celou sezonu, obzvlášť když vedete s velkým náskokem?

„Jak říkám, máme to stále ve svých rukách. Je to jeden zlý zápas. Na Spartě jsme sice také prohráli, ale výkon byl dobrý, poctivý. Proti Pardubicím jsme hráli dobře dvacet minut a to je málo.“

